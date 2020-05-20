Компания Volvo решила ограничить скорость своих моделей

В рамках стратегии безопасности компания Volvo намерена принудительно ограничить электроникой на отметке 180 км/ч.
В модельной гамме до недавнего времени были модели Volvo, способные развить максимальную скорость 250 км/ч. С этого года все новые автомобили будут иметь электронный ограничитель, который не позволит разгоняться более чем 180 км/ч.
Volvo ограничит скорость своих автомобилей
volvo.com
С учетом того, что есть совсем немного мест на планете, где на дорогах нет ограничений скорости, например, отдельные участки автобанов в Германии или остров Мэн, где нет ограничений на отдельных участках загородных трасс.
Подобное решение позволит снизить риск аварий, вызванных превышением скорости. Кроме того, все новые автомобили Volvo оснащаются ключом с функцией Care. Она позволяет владельцам авто программировать дополнительные ограничения максимальной скорости, например, для молодых и неопытных водителей.
Volvo ограничит скорость своих автомобилей
volvo.com
Более строгие ограничения скорости, внедряемые компанией, является частью амбициозной программы Safety Vision – снизить до нуля смертность и вероятность получения травм за рулем автомобиля Volvo.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo готовит новый электрический кроссовер премиум-класса.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.