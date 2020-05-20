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20 мая • обновлено в 16:39
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Компания Volvo решила ограничить скорость своих моделей

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В рамках стратегии безопасности компания Volvo намерена принудительно ограничить электроникой на отметке 180 км/ч.

В модельной гамме до недавнего времени были модели Volvo, способные развить максимальную скорость 250 км/ч. С этого года все новые автомобили будут иметь электронный ограничитель, который не позволит разгоняться более чем 180 км/ч.

Volvo ограничит скорость своих автомобилей

Volvo ограничит скорость своих автомобилей

volvo.com

С учетом того, что есть совсем немного мест на планете, где на дорогах нет ограничений скорости, например, отдельные участки автобанов в Германии или остров Мэн, где нет ограничений на отдельных участках загородных трасс.

Подобное решение позволит снизить риск аварий, вызванных превышением скорости. Кроме того, все новые автомобили Volvo оснащаются ключом с функцией Care. Она позволяет владельцам авто программировать дополнительные ограничения максимальной скорости, например, для молодых и неопытных водителей.

Volvo ограничит скорость своих автомобилей

Volvo ограничит скорость своих автомобилей

volvo.com

Более строгие ограничения скорости, внедряемые компанией, является частью амбициозной программы Safety Vision – снизить до нуля смертность и вероятность получения травм за рулем автомобиля Volvo.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo готовит новый электрический кроссовер премиум-класса.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швеция
Теги
новые авто авто новости Volvo
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