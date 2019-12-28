Через сколько часов можно садиться за руль после застолья

Наступают новогодние праздники, а это значит, что перед многими водителями наверняка встанет вопрос: когда же можно садиться за руль после бурного застолья? "На глаз" тут ответ дать сложно, поскольку алкоголь – коварная вещь, поэтому в этом вопросе лучше положиться на результаты исследований и научный опыт.

В канун нового года OBOZREVATEL задался данным вопросом и решил рассказать своим читателям о том, когда же можно садится за руль после того, как выпил обильное количество спиртного. Но для начала стоит остановится на том, как алкоголь и постинтоксикационное состояние (похмелье) сказывается на человеке в целом и водителе в частности.

После больших доз алкоголя за руль категорически нельзя lincolnshirelive.co.uk

Влияние алкоголя на водителя

Понятное дело, что алкоголь негативно влияет на организм человека. Но как именно? Здесь можно выделить несколько направлений, если так можно выразится:

Алкоголь ухудшает координацию глаз и рук, что очень опасно для управления автомобилем. Водитель может не заметить какие-либо детали на дороге, дорожные знаки и даже пешеходов.

Алкоголь ухудшает работу мышц, повышает усталость. В таком случае на выполнение привычных действий уходит больше времени.

Алкоголь продлевает время реакции водителя. Предполагается, что среднее время реакции водителя составляет около 1 секунды. Даже небольшое количество спирта продлит время реакции примерно на 0,5 секунды. Время отклика переводится в метры, которые машина проезжает до того, как водитель начинает выполнять действие.

Алкоголь ограничивает поле зрения. В нормальное состоянии глаза водителя охватывает угол 180 градусов, но после выпивки поле зрения сужается, и наступает зрение а-ля в туннеле. Кроме того, нарушается оценка расстояния – в пьяном состоянии водитель видит объекты дальше, чем они есть на самом деле.

Наконец, алкоголь мешает процессу принятия решений и нарушает рациональное и беспристрастное мышление. Водитель имеет ограниченную осведомленность о негативных последствиях, связанных с вождением после употребления алкоголя, часто переоценивает свои возможности и навыки, подвергает большему риску не только себя, но и окружающих.

Похмелье тяжело переносится организмом gizmodo.com

Как уже было сказано выше, некоторые из этих состояний могут сохраняться и после застолья. Поэтому в этой связи важно знать, за сколько времени алкоголь выводится из организма.

Сколько выводится алкоголь из организма

Существует научный стандарт, согласно которому организму человека в среднем требуется 3 часа, чтобы сжечь 20-30 г чистого спирта– этанола.

50 г водки – это 20 г этанола

100 мл вина – 12 г этанола

0,5 л пива – 25 г этанола

Таким образом, 100 граммов выпитой водки будет "выветриваться" примерно 5-6 часов, а бутылка пива – 2,5-3 часа.

Однако данный стандарт справедлив для мужского организма (у женского организма на переработку этанола уходит больше времени), к тому же, нельзя брать "всех под одну гребенку": влияние алкоголя на человека зависит не только от пола, но и ряда других факторов, таких как: масса тела, наличие заболеваний, время приема еды, частота употребления спиртного, наличие курения, психологическое состояние и мн.др.

В общем, точный ответ на этот вопрос действительно дать сложно, но для понимания примерной картины приведем таблицу:

Сколько выводится алкоголь из организма в зависимости от индивидуальных особенностей организма lawportal.com.ua

Ну а теперь перейдем к главному вопросу, когда же можно садиться за руль после выпивки.

Когда можно садиться за руль после обильного застолья

Понятное дело, что на такой громкий праздник как Новый год многие не ограничиваются одним бокалом: порою за вечер или даже ночь "уходят" едва ли не литры спиртного. А если учитывать еще и индивидуальные особенности организма, то совет здесь можно дать лишь один – садиться за руль не ранее, чем через одни сутки (то есть, через 24 часа). Только в таком случае можно быть уверенным в том, что если алкоголь и осталось, его влияние минимальное.

Конечно, если выпито было много, можно и не ждать сутки, а исходить из вышеупомянутого стандарта по выведению этанола из организма. Но все же мы бы рекомендовали воздержаться от поездок.

Выпил - за руль не садись! pajcic.com

Стоит также отметить ,что в Украине есть допустимая норма алкоголя в крови для водителей, она составляет 0,2 промилле, что эквивалентно 0,2 мг / 1 л. На практике это означает 0,5 л пива или 200 г игристого вина для мужчин и 0,33 л пива или 100 грамм шампанского – для женщин. Однако данная норма существует не для того, чтобы водители имели хоть какую-то возможность выпить: она устанавливалась с прицелом на лекарства с содержанием спирта, которые водитель может употреблять по назначению врача.

В итоге

Напоследок хочется дать несколько советов по этой теме: во-первых, если вы собираетесь употреблять много алкоголя, находясь за пределами дома, заранее продумайте, как будет возвращаться и вообще забудьте о своем авто, во-вторых, "не подбивайте" друга-водителя на выпивку, которому нужно отправляться в дорогу, и в-третьих, не садитесь в машину к пьяным автомобилистам.

После больших доз алкоголя за руль категорически нельзя northernsound.ie

И помните: мало того, что пьяное вождение грозит большим штрафом (с 1 января 2020 года штраф составляет от 17 000 грн), так еще есть риск лишить жизни себя и окружающих.

Напомним, ранее OBOZREVATEL тестировал новейший кроссовер Opel.

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