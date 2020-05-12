"Кладбище" с 2000 новых авто показали с высоты птичьего полета

Из-за панедемии коронавируса по всему миру ожидаемо упали продажи новых авто. Как следствие, только что выпущенные машины не отправляются к дилерам – производители вынуждены хранить их импровизированных складах.

Одним из таких "складов" является бывшая база военно-воздушных сил Великобритании, которая находится в графстве Оксфордшир. Журналисты Daily Mail сфотографировали авиабузу с высоты птичьего полета и, судя по фото, на ней пребывают по меньшей мере две тысячи новых авто, которые не удалось продать.

Британская авиабаза, заполненная новыми авто dailymail.co.uk

На площадке находятся автомобили, общая сумма которых составляет 35 млн фунтов стерлингов – почти 40 млн евро. Это машины британского производства – таких марок, как Jaguar, Land Rover и MINI.

Британская авиабаза, заполненная новыми авто dailymail.co.uk

Британская авиабаза, заполненная новыми авто dailymail.co.uk

Очевидно, на базе ВВС впечатляющий флот новых автомобилей пробудет как минимум до окончания карантина. После стагнации рынка производители попытаются продать свою продукцию.

Британская авиабаза, заполненная новыми авто dailymail.co.uk

Британская авиабаза, заполненная новыми авто dailymail.co.uk

В самой же Британии на фоне вспышки COVID-19 спрос на новые автомобили упал до уровня послевоенного 1946 года. В прошлом месяце местные дилеры продали всего-навсего 871 автомобиль, что на 97% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (тогда было реализовано 68 000 машин).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что у VW образовалось "кладбище" новых электромобилей, но уже в июне его должны ликвидировать.

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