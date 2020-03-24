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24 марта • обновлено в 08:10
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Карантин не помеха! Посетите 15 автомобильных музеев не выходя из дома

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Введение карантина не помешает интересно и занимательно провести свой досуг, не выходя из дома.

АвтоОбоз cобрал для вас подборку виртуальных автомобильных музеев, которые стоит посетить, пока вы сидите дома. Итак, усаживаемся в удобное кресло и отправляемся в путь, просто нажав на соответствующую ссылку!

BMW Zentrum, США

Помимо большого музея в родном Мюнхене, у компании BMW есть еще один музей, который располагается в городе Спартанбург, штат Южная Каролина.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

bmw.com

Здесь в начале 90-х годов прошлого века был построен современный завод, способный удовлетворить потребности американского рынка. В 1994 году с конвейера сошел первый автомобиль – седан BMW 318i. А 2017 году на заводе в Спартанбурге отметили выпуск 4-миллионного авто.

Honda Collection Hall, Япония

Выставочный комплекс Honda Collection Hall в Монтеги – родной дом для всех фанов Honda. В коллекции собраны не только около 300 автомобилей, но и мотоциклы, двигатели, масштабные модели и, кончено же, знаменитые роботы.

Mazda Museum, Япония

В Хиросиме расположена штаб-квартира компании Mazda, рядом с которой находится фирменный музей с богатым наследием марки. Кстати, в этом году компания отмечает свое 100-летие.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

media.mazda.com

В коллекции можно увидеть классические модели, гоночные болиды, а также специальную экспозицию, посвященную эволюции двигателей, включая знаменитые роторные моторы Ванкеля.

Mercedes-Benz Museum, Германия

Экспозиция музея Mercedes-Benz в Штутгарте насчитывает более 160 автомобилей и полторы тысячи других экспонатов. Здание из стекла и алюминия сверху напоминает трилистник, намекая на фирменную трехлучевую звезду. На 42-метровую высоту посетителей доставляет специальный лифт.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

media.daimler.com

Переходя из зала в зал, гости постепенно спускаются вниз по спиралеобразным пандусам, По замыслу архитекторов здания, это должно придавать ему сходство со структурой ДНК. Музей был открыт в 2006 году и с тех пор стал одним из самых посещаемых в автомобильных собраний в мире.

McLaren Technology Centre, Великобритания

В коллекции Технологического центра компании McLaren есть на что посмотреть. Здесь собрана впечатляющая коллекция классических гоночных машин, а также суперкары, которые компания выпускала за время своего существования.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

mclaren.com

Museo Ferrari, Италия

В штаб-квартире компании Ferrari в Маранелло есть фирменный музей, который рассказывает об истории побед знаменитой итальянской марки. Здесь можно увидеть как дорожные модели разных лет, так и знаменитые гоночные болиды, включая формульные болиды многих легенд автоспорта, включая Михаэля Шумахера.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

ferrari.com

Museo Horacio Pagani, Италия

Музей компании Pagani достаточно скоромный по своим размерам, что ни в коей мере не умаляет его достоинств. Здесь собраны модели суперкаров Pagani разных лет. Например, здесь можно увидеть ранние версии модели Zonda, прототипы гиперкара Huayra, а также различные другие интересные экспонаты.

Museo Lamborghini, Италия

Музей Lamborghini расположен недалеко от главного офиса компании, в Санта Агата. Здесь собраны различные модели от классической Miura до уникального в своем роде 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque. В великолепном собрании музея можно проследить всю историю развития марки, а также увидеть эксклюзивные образцы.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

lamborghini.com

National Corvette Museum, США

В начале 90-х в Боулинг Грин, штат Кентукки, распахнул свои двери "Национальный музей Corvette". Его появление здесь вовсе не случайно – поблизости находится завод концерна General Motors, где на протяжение полувека собирают культовую модель Corvette.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

corvettemuseum.org

В 2014-м музей сильно пострадал из-за карстовых пустот. Восемь машин буквально провалились под землю. К счастью, никто из людей не пострадал, а спустя несколько месяцев после случившегося музей вновь открылся для посетителей. Страховая компания возместила ущерб, а машины после реставрации заняли свое место в экспозиции.

Panoz Museum, США

В штате Джорджия есть небольшой, но очень любопытный музей компании Panoz. Здесь можно познакомиться с историей этой американской марки, а также увидеть спорткары Avezzano, Esperante GTR-1 и другие интересные спортивные и гоночные машины.

Petersen Automotive Museum, США

Никакой виртуальный тур не заменит личного посещения одного из лучших автомобильных музеев в США. Petersen Museum открылся в Лос-Анджелесе в 1994 году. На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 300 антикварных и классических автомобилей разных лет выпуска.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

petersen.org

Кроме того, здесь собрано большое количество различных автомобильных аксессуаров и предметов старины. У музея есть очень хороший сайт, который позволит на несколько часов окунуться в мир автомобильной истории.

Porsche Museum, Германия

Долгое время у компании Porsche был достаточно скоромный музей. Но в январе 2009 состоялась церемония официального открытия нового современного музейного комплекса. Он расположился недалеко от штаб-квартиры компании.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

porsche.com

Теперь поклонники марки могут в полной мере оценить масштабы и творческий гений семьи Порше, познакомиться с уникальными моделями начала прошлого века, титулованными гоночными болидами, прототипами и суперкарами Porsche. Много интересной информации можно узнать на фирменном сайте музея.

Skoda Museum, Чехия

Музей марки в Млада-Болеславе стал первым в Чехии автомобильным музеем, который предлагает виртуальный тур с помощью сервиса Google Street View.

Автомобильные музеи мира

Автомобильные музеи мира

skoda.com

В ходе онлайн-экскурсии можно подробно ознакомиться с экспозицией музея, а также почувствовать себя за рулем классических автомобилей марки – в любое время суток из любой точки мира.

Toyota Automobile Museum, Япония

Автомобильный музей Toyota в городе Нагакуте – это уникальное собрание не только автомобилей марки Toyota, но и настоящая сокровищница раритетов японского автопрома. Только здесь можно в полной мере оценить путь, который прошла автомобильная отрасль Страны Восходящего Солнца. Отдельные экземпляры коллекции сохранились в единственном экземпляре. А встречает посетителей первенец марки Toyota – седан Model AA, выпущенный в 1936 году. У музея есть хороший сайт с удобным меню.

Volvo Museum, Швеция

Если вам доведется побывать в Гетеборге, то не пожалейте времени и загляните в фирменный музей компании Volvo. Здесь собрана уникальная коллекция автомобилей марки, начиная с первого Volvo 1927 года до современных моделей. Несмотря на то, что сегодня легковые и коммерческие машины производятся разными компаниями, в коллекции музея есть самая разнообразная техника, в том числе грузовики и автобусы.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США обнаружили коллекцию из 50 старинных и классических авто.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
ретро авто новости Mazda Skoda BMW Mercedes-Benz Lamborghini Ferrari Toyota Volvo Porsche Chevrolet McLaren
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