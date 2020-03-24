Карантин не помеха! Посетите 15 автомобильных музеев не выходя из дома

Введение карантина не помешает интересно и занимательно провести свой досуг, не выходя из дома.

АвтоОбоз cобрал для вас подборку виртуальных автомобильных музеев, которые стоит посетить, пока вы сидите дома. Итак, усаживаемся в удобное кресло и отправляемся в путь, просто нажав на соответствующую ссылку!

BMW Zentrum, США

Помимо большого музея в родном Мюнхене, у компании BMW есть еще один музей, который располагается в городе Спартанбург, штат Южная Каролина.

Автомобильные музеи мира bmw.com

Здесь в начале 90-х годов прошлого века был построен современный завод, способный удовлетворить потребности американского рынка. В 1994 году с конвейера сошел первый автомобиль – седан BMW 318i. А 2017 году на заводе в Спартанбурге отметили выпуск 4-миллионного авто.

Honda Collection Hall, Япония

Выставочный комплекс Honda Collection Hall в Монтеги – родной дом для всех фанов Honda. В коллекции собраны не только около 300 автомобилей, но и мотоциклы, двигатели, масштабные модели и, кончено же, знаменитые роботы.

Mazda Museum, Япония

В Хиросиме расположена штаб-квартира компании Mazda, рядом с которой находится фирменный музей с богатым наследием марки. Кстати, в этом году компания отмечает свое 100-летие.

Автомобильные музеи мира media.mazda.com

В коллекции можно увидеть классические модели, гоночные болиды, а также специальную экспозицию, посвященную эволюции двигателей, включая знаменитые роторные моторы Ванкеля.

Mercedes-Benz Museum, Германия

Экспозиция музея Mercedes-Benz в Штутгарте насчитывает более 160 автомобилей и полторы тысячи других экспонатов. Здание из стекла и алюминия сверху напоминает трилистник, намекая на фирменную трехлучевую звезду. На 42-метровую высоту посетителей доставляет специальный лифт.

Автомобильные музеи мира media.daimler.com

Переходя из зала в зал, гости постепенно спускаются вниз по спиралеобразным пандусам, По замыслу архитекторов здания, это должно придавать ему сходство со структурой ДНК. Музей был открыт в 2006 году и с тех пор стал одним из самых посещаемых в автомобильных собраний в мире.

McLaren Technology Centre, Великобритания

В коллекции Технологического центра компании McLaren есть на что посмотреть. Здесь собрана впечатляющая коллекция классических гоночных машин, а также суперкары, которые компания выпускала за время своего существования.

Автомобильные музеи мира mclaren.com

Museo Ferrari, Италия

В штаб-квартире компании Ferrari в Маранелло есть фирменный музей, который рассказывает об истории побед знаменитой итальянской марки. Здесь можно увидеть как дорожные модели разных лет, так и знаменитые гоночные болиды, включая формульные болиды многих легенд автоспорта, включая Михаэля Шумахера.

Автомобильные музеи мира ferrari.com

Museo Horacio Pagani, Италия

Музей компании Pagani достаточно скоромный по своим размерам, что ни в коей мере не умаляет его достоинств. Здесь собраны модели суперкаров Pagani разных лет. Например, здесь можно увидеть ранние версии модели Zonda, прототипы гиперкара Huayra, а также различные другие интересные экспонаты.

Museo Lamborghini, Италия

Музей Lamborghini расположен недалеко от главного офиса компании, в Санта Агата. Здесь собраны различные модели от классической Miura до уникального в своем роде 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque. В великолепном собрании музея можно проследить всю историю развития марки, а также увидеть эксклюзивные образцы.

Автомобильные музеи мира lamborghini.com

National Corvette Museum, США

В начале 90-х в Боулинг Грин, штат Кентукки, распахнул свои двери "Национальный музей Corvette". Его появление здесь вовсе не случайно – поблизости находится завод концерна General Motors, где на протяжение полувека собирают культовую модель Corvette.

Автомобильные музеи мира corvettemuseum.org

В 2014-м музей сильно пострадал из-за карстовых пустот. Восемь машин буквально провалились под землю. К счастью, никто из людей не пострадал, а спустя несколько месяцев после случившегося музей вновь открылся для посетителей. Страховая компания возместила ущерб, а машины после реставрации заняли свое место в экспозиции.

Panoz Museum, США

В штате Джорджия есть небольшой, но очень любопытный музей компании Panoz. Здесь можно познакомиться с историей этой американской марки, а также увидеть спорткары Avezzano, Esperante GTR-1 и другие интересные спортивные и гоночные машины.

Petersen Automotive Museum, США

Никакой виртуальный тур не заменит личного посещения одного из лучших автомобильных музеев в США. Petersen Museum открылся в Лос-Анджелесе в 1994 году. На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 300 антикварных и классических автомобилей разных лет выпуска.

Автомобильные музеи мира petersen.org

Кроме того, здесь собрано большое количество различных автомобильных аксессуаров и предметов старины. У музея есть очень хороший сайт, который позволит на несколько часов окунуться в мир автомобильной истории.

Porsche Museum, Германия

Долгое время у компании Porsche был достаточно скоромный музей. Но в январе 2009 состоялась церемония официального открытия нового современного музейного комплекса. Он расположился недалеко от штаб-квартиры компании.

Автомобильные музеи мира porsche.com

Теперь поклонники марки могут в полной мере оценить масштабы и творческий гений семьи Порше, познакомиться с уникальными моделями начала прошлого века, титулованными гоночными болидами, прототипами и суперкарами Porsche. Много интересной информации можно узнать на фирменном сайте музея.

Skoda Museum, Чехия

Музей марки в Млада-Болеславе стал первым в Чехии автомобильным музеем, который предлагает виртуальный тур с помощью сервиса Google Street View.

Автомобильные музеи мира skoda.com

В ходе онлайн-экскурсии можно подробно ознакомиться с экспозицией музея, а также почувствовать себя за рулем классических автомобилей марки – в любое время суток из любой точки мира.

Toyota Automobile Museum, Япония

Автомобильный музей Toyota в городе Нагакуте – это уникальное собрание не только автомобилей марки Toyota, но и настоящая сокровищница раритетов японского автопрома. Только здесь можно в полной мере оценить путь, который прошла автомобильная отрасль Страны Восходящего Солнца. Отдельные экземпляры коллекции сохранились в единственном экземпляре. А встречает посетителей первенец марки Toyota – седан Model AA, выпущенный в 1936 году. У музея есть хороший сайт с удобным меню.

Volvo Museum, Швеция

Если вам доведется побывать в Гетеборге, то не пожалейте времени и загляните в фирменный музей компании Volvo. Здесь собрана уникальная коллекция автомобилей марки, начиная с первого Volvo 1927 года до современных моделей. Несмотря на то, что сегодня легковые и коммерческие машины производятся разными компаниями, в коллекции музея есть самая разнообразная техника, в том числе грузовики и автобусы.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США обнаружили коллекцию из 50 старинных и классических авто.

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