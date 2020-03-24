Карантин не помеха! Посетите 15 автомобильных музеев не выходя из дома

Введение карантина не помешает интересно и занимательно провести свой досуг, не выходя из дома.
АвтоОбоз cобрал для вас подборку виртуальных автомобильных музеев, которые стоит посетить, пока вы сидите дома. Итак, усаживаемся в удобное кресло и отправляемся в путь, просто нажав на соответствующую ссылку!
BMW Zentrum, США
Помимо большого музея в родном Мюнхене, у компании BMW есть еще один музей, который располагается в городе Спартанбург, штат Южная Каролина.
Автомобильные музеи мира
bmw.com
Здесь в начале 90-х годов прошлого века был построен современный завод, способный удовлетворить потребности американского рынка. В 1994 году с конвейера сошел первый автомобиль – седан BMW 318i. А 2017 году на заводе в Спартанбурге отметили выпуск 4-миллионного авто.
Honda Collection Hall, Япония
Выставочный комплекс Honda Collection Hall в Монтеги – родной дом для всех фанов Honda. В коллекции собраны не только около 300 автомобилей, но и мотоциклы, двигатели, масштабные модели и, кончено же, знаменитые роботы.
Mazda Museum, Япония
В Хиросиме расположена штаб-квартира компании Mazda, рядом с которой находится фирменный музей с богатым наследием марки. Кстати, в этом году компания отмечает свое 100-летие.
Автомобильные музеи мира
media.mazda.com
В коллекции можно увидеть классические модели, гоночные болиды, а также специальную экспозицию, посвященную эволюции двигателей, включая знаменитые роторные моторы Ванкеля.
Mercedes-Benz Museum, Германия
Экспозиция музея Mercedes-Benz в Штутгарте насчитывает более 160 автомобилей и полторы тысячи других экспонатов. Здание из стекла и алюминия сверху напоминает трилистник, намекая на фирменную трехлучевую звезду. На 42-метровую высоту посетителей доставляет специальный лифт.
Автомобильные музеи мира
media.daimler.com
Переходя из зала в зал, гости постепенно спускаются вниз по спиралеобразным пандусам, По замыслу архитекторов здания, это должно придавать ему сходство со структурой ДНК. Музей был открыт в 2006 году и с тех пор стал одним из самых посещаемых в автомобильных собраний в мире.
McLaren Technology Centre, Великобритания
В коллекции Технологического центра компании McLaren есть на что посмотреть. Здесь собрана впечатляющая коллекция классических гоночных машин, а также суперкары, которые компания выпускала за время своего существования.
Автомобильные музеи мира
mclaren.com
Museo Ferrari, Италия
В штаб-квартире компании Ferrari в Маранелло есть фирменный музей, который рассказывает об истории побед знаменитой итальянской марки. Здесь можно увидеть как дорожные модели разных лет, так и знаменитые гоночные болиды, включая формульные болиды многих легенд автоспорта, включая Михаэля Шумахера.
Автомобильные музеи мира
ferrari.com
Museo Horacio Pagani, Италия
Музей компании Pagani достаточно скоромный по своим размерам, что ни в коей мере не умаляет его достоинств. Здесь собраны модели суперкаров Pagani разных лет. Например, здесь можно увидеть ранние версии модели Zonda, прототипы гиперкара Huayra, а также различные другие интересные экспонаты.
Museo Lamborghini, Италия
Музей Lamborghini расположен недалеко от главного офиса компании, в Санта Агата. Здесь собраны различные модели от классической Miura до уникального в своем роде 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque. В великолепном собрании музея можно проследить всю историю развития марки, а также увидеть эксклюзивные образцы.
Автомобильные музеи мира
lamborghini.com
В начале 90-х в Боулинг Грин, штат Кентукки, распахнул свои двери "Национальный музей Corvette". Его появление здесь вовсе не случайно – поблизости находится завод концерна General Motors, где на протяжение полувека собирают культовую модель Corvette.
Автомобильные музеи мира
corvettemuseum.org
В 2014-м музей сильно пострадал из-за карстовых пустот. Восемь машин буквально провалились под землю. К счастью, никто из людей не пострадал, а спустя несколько месяцев после случившегося музей вновь открылся для посетителей. Страховая компания возместила ущерб, а машины после реставрации заняли свое место в экспозиции.
Panoz Museum, США
В штате Джорджия есть небольшой, но очень любопытный музей компании Panoz. Здесь можно познакомиться с историей этой американской марки, а также увидеть спорткары Avezzano, Esperante GTR-1 и другие интересные спортивные и гоночные машины.
Petersen Automotive Museum, США
Никакой виртуальный тур не заменит личного посещения одного из лучших автомобильных музеев в США. Petersen Museum открылся в Лос-Анджелесе в 1994 году. На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 300 антикварных и классических автомобилей разных лет выпуска.
Автомобильные музеи мира
petersen.org
Кроме того, здесь собрано большое количество различных автомобильных аксессуаров и предметов старины. У музея есть очень хороший сайт, который позволит на несколько часов окунуться в мир автомобильной истории.
Porsche Museum, Германия
Долгое время у компании Porsche был достаточно скоромный музей. Но в январе 2009 состоялась церемония официального открытия нового современного музейного комплекса. Он расположился недалеко от штаб-квартиры компании.
Автомобильные музеи мира
porsche.com
Теперь поклонники марки могут в полной мере оценить масштабы и творческий гений семьи Порше, познакомиться с уникальными моделями начала прошлого века, титулованными гоночными болидами, прототипами и суперкарами Porsche. Много интересной информации можно узнать на фирменном сайте музея.
Skoda Museum, Чехия
Музей марки в Млада-Болеславе стал первым в Чехии автомобильным музеем, который предлагает виртуальный тур с помощью сервиса Google Street View.
Автомобильные музеи мира
skoda.com
В ходе онлайн-экскурсии можно подробно ознакомиться с экспозицией музея, а также почувствовать себя за рулем классических автомобилей марки – в любое время суток из любой точки мира.
Toyota Automobile Museum, Япония
Автомобильный музей Toyota в городе Нагакуте – это уникальное собрание не только автомобилей марки Toyota, но и настоящая сокровищница раритетов японского автопрома. Только здесь можно в полной мере оценить путь, который прошла автомобильная отрасль Страны Восходящего Солнца. Отдельные экземпляры коллекции сохранились в единственном экземпляре. А встречает посетителей первенец марки Toyota – седан Model AA, выпущенный в 1936 году. У музея есть хороший сайт с удобным меню.
Volvo Museum, Швеция
Если вам доведется побывать в Гетеборге, то не пожалейте времени и загляните в фирменный музей компании Volvo. Здесь собрана уникальная коллекция автомобилей марки, начиная с первого Volvo 1927 года до современных моделей. Несмотря на то, что сегодня легковые и коммерческие машины производятся разными компаниями, в коллекции музея есть самая разнообразная техника, в том числе грузовики и автобусы.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США обнаружили коллекцию из 50 старинных и классических авто.
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