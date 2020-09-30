Как выглядят новые Logan и Sandero 2021 в реальности: живые фото и видео

В сети появились живые фото и видео новых Dacia / Renault Logan и Sandero 2021. По изображениям можно оценить, как бюджетные новинки выглядят в "естественной среде обитания".

Фото и видео новых "Логана" и "Сандеро" опубликовали журналисты mobile.bg, которые посетили презентацию машин в Париже. Им удалось сделать полный визуальный обзор обоих автомобилей , из которого следует, что в Renault Group не обманули – вживую Logan и Sandero выглядят так же революционно, как и на презентационных фото (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также на фото болгарских коллег можно впервые увидеть, как выглядит Sandero в самой дешевой комплектации (синяя машина на "ручке" без информационно-развлекательной системы - см. ниже).

Новые "Логан" и "Сандеро" далеко ушли вперед от своих предшественников. Они изменились и внешне, и внутри, переехали на новую платформу, вследствие чего стали крупнее. Кроме того, автомобили получили новые силовые установки, в том числе мотор с заводским ГБО, а также новый комплекс активной безопасности и электронных помощников. Детально о характеристиках Logan и Sandero 2021 OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале.

Среди интересных "фишек", которые никогда до этого не встречались в этих моделях – панорамный люк с электроприводом (опция), мультимедиа среднего класса, а также столики для задних пассажиров. Кроме того, не обошлось и без абсолютно уникальной функции в виде держателя телефона на передней панели, имитирующего экран информационно-развлекательной системы.

Напомним, производство Logan и Sandero 2021 уже стартовало, скоро автомобили появятся у дилеров. Позже машины дебютируют под маркой Renault.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о всех тонкостях покупки подержанного Renault Logan в Украине.