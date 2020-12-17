Как правильно мыть автомобиль зимой: ТОП-5 советов

Практически каждый автомобилист моет свою "железную лошадку" даже зимой. Однако мало кто знает, что такая чистка в некоторых случаях, наоборот, может пойти во вред автомобилю, поскольку мойка авто в холодную пору имеет свою специфику, которую учитывает далеко не каждый владелец машины.

AutoOboz разобрался в ключевых особенностях мойки автомобиля зимой и составил список советов о том, когда и как нужно прибегать к такому уходу. Да и стоит ли вообще это делать.

Мыть или не мыть?

О правильном уходе за автомобилем в зимних условиях существуют разные мнения. Одни считают, что зимой машину нужно мыть чаще из-за соли и грязи на дорогах, другие же говорят, что зимой на мойку вообще не стоит ездить или же делать это крайне редко. В каждом из этих утверждений есть зерно правды, но в целом эксперты сходятся во мнении – мытье автомобиля зимой не должно иметь негативных последствий для автомобиля, следовательно, чистку есть смысл проводить. Другой вопрос, с какой частотой и как правильно.

1. Как часто нужно мыть машину зимой?

На самом деле, так же часто, как и в летние месяцы. Это стоит делать хотя бы потому, что чистую машину на дороге лучше видно, чем грязную, особенно в плохих погодных условиях. То есть, это, в первую очередь, вопрос безопасности. Однако если автомобилист руководствуется тем, что зимой машину нужно мыть чаще из-за того, что ее кузову наносят вред соли, то он пребывает в некотором заблуждении. Это утверждение верно лишь отчасти: соль вредна лишь для тех машин, у которых повреждена краска (например, из-за царапин). А вот безупречные поверхности легко справляются с атаками дорожных реагентов. Даже шасси на современных автомобилях находятся в безопасности. Нижние части хорошо защищены уплотнениями и специальным покрытием, а также использованием оцинкованного листового металла. То есть данная проблема характерна лишь для старых машин с поврежденным ЛКП.

2. Когда не стоит ездить зимой на мойку?

Если температура опустится ниже -10 градусов по Цельсию, то мойку лучше отложить. Автомобильная краска, как и, например, человеческая кожа, чувствительна к резким перепадам температур. Тоже самое касается резиновых и пластмассовых деталей автомобиля. Температура воды на автомойках колеблется от 10 до 30 градусов по Цельсию, и если такая вода попадет на автомобиль, который всего несколько секунд назад двигался в очень холодную погоду, существует риск нанесения повреждений машине.

3. На что следует обратить внимание при мойке зимой?

Также как и летом, зимой следует соблюдать основные правила при мойке авто. Перед началом чистки стоить проверить, закрыты ли окна машины и крышка топливного бака, а также опущены ли дворники. Кроме того, необходимо сложить наружные зеркала заднего вида и открутить антенну на крыше. Зимой также следует позаботиться о том, чтобы с машины полностью были удалены частички снега и льда, так как во время работы моющих щеток они образуют эффект наждачной бумаги.

4. Какие услуги на автомойках больше всего подходят зимой?

Зимой особенно актуальна предварительная мойка – она предназначена для того, чтобы размягчить и "приподнять" грязь, не повредив при этом кузов. В данном случае преимущество предварительной мойки заключается в том, что зимой она сглаживает разницу температур между внешней средой и основной мойкой. Современные автомобили не требуют таких услуг, как нанесение горячего воска или мытье подвески, а вот для старых машин они были бы весьма полезны.

5. Что лучше – автоматическая или ручная мойка?

Многочисленные тесты показали, что преимущество за ручной мойкой. Причем той, которая делается под высоким давлением. Она способна удалить грязь даже там, куда не могут добраться щетки автоматической мойки. Зимой это преимущество актуально еще больше.

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