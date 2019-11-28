Как может выглядеть Ford Mustang-E с кузовом пикап

На дизайнерском сайте behance.net появились оригинальные эскизы пикапа Ford Mustang-E.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США дебютировал первый полностью электрический кроссовер Ford Mustang-E. Мы подробно рассказывали о новинке, и теперь поговорим немного о перспективах развития электрического направления Ford.

Ford Mustang-E Truck behance.net

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После дебюта электрического пикапа Tesla Cybertruck вполне логично предположить, что ведущие мировые автопроизводители поднимут перчатку, брошенную Илоном Максом. Например, компания Ford, которая является одним из крупнейших производителей пикапов в мире, могла бы продолжить изыскания в области электрокаров и предложить поклонникам своих пикапов F-Series оценить преимущества электротяги.

Ford Mustang-E Truck behance.net

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Как мог бы выглядеть такой автомобиль решил пофантазировать дизайнер Никита Аксенов, разместивший достаточно реалистичные эскизы грузовой версии Ford Mustang-E. Насколько такой проект перспективен, покажет время. Пока же пикапы с традиционными ДВС продолжают занимать огромную долю в общем объеме продаж новых авто в США.

Ford Mustang-E Truck behance.net

По данным рейтингового агентства J.D. Power, только за первую половину 2019 года американцы приобрели или взяли в лизинг более 1,2 миллиона пикапов. Так что первый, кто сможет наладить серийное производство легких грузовиков "на батарейках" сорвет джек-пот.

Ford Mustang-E Truck behance.net

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai решила выйти на рынок пикапов с новой моделью Santa Crus.

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