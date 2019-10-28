Hyundai представит в Лос-Анджелесе роскошный кроссовер

Мировой дебют первого кроссовера преимум-бренда Genesis состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает портал Carscoops. Люксовый кроссовер Genesis GV80 проходит последние дорожные тесты на гоночной трассе Нюрбургринг. Среднеразмерный корейский SUV получит эффектный дизайн с "двухэтажной" головной светотехникой и светодиодными задними фонарями.

Genesis GV80 carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

Автомобиль имеет внушительные габариты (Д/Ш/В – 4945/1975/1715 мм), а под капотом будут располагаться мощные моторы. Ожидается, что Genesis GV80 получит на выбор три турбированных двигателя нового семейства Smartstream: четырехцилиндровый G2.5 T-GDi (304 л.с.), 3,5-литровый V6 G3.5 T-GDi (380 л.с.) и дизельную рядную "шестерку" D3.0 (278 л.с.). В паре с ними будет работать новая 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Genesis GV80 carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

2020 Genesis GV80 станет первым из трех SUV люксового бренда, которые компания представит в ближайшее время. Следующим представителем семейства станет компактная модель GV70, а еще позже появится городской кроссовер.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в ноябре в Лос-Анджелесе открывается международный автосалон, где представят много интересных новинок, например, новую версию гибридного Toyota RAV4.

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