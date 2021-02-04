Ford презентовал новое поколение пикапа F-150 Raptor

Компания Ford продолжает наполнять радостью сердца многочисленных поклонников пикапов F-серии. На этот раз "фордовцы" презентовали самую спортивную и внедорожную версию – F-150 Raptor.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые модель F-150 Raptor представили в 2009 году. Нынешнее поколение стало уже третьим по счету. Вы будете удивлены, но за последние 4 года желающих приобрести "заряженный" пикап оказалось больше, чем у спорткаров Porsche и даже культового Chevrolet Corvette.

Основное отличие версии Raptor от других F-150 – во внедорожных качествах, которым при создании новинки уделили максимальное внимание. Автомобиль получил новую подвеску с длинноходными амортизаторами Fox LiveValve с внешними резервуарами и электронным управлением жесткостью.

Задний неразрезной мост снабдили уникальной пятирычажной конструкцией с тягой Панара, которая не боится никакого бездорожья. Впечатление производят и данные о ходе подвески – спереди он достигает 356 мм, а сзади – 381 мм.

Для новинки также предлагаются внедорожная резина BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, которую можно заказать в двух вариантах – на 35 или 37 дюймов, причем, последний впервые предлагается для серийной машины. Геометрическая проходимость сопоставима с армейскими вездеходами. Дорожный просвет в зависимости от используемых шин достигает 305/333 мм, угол въезда составит 31/33,1 градуса, а угол съезда — 22,7/24,9 градуса.

Под капотом пикапа расположен V6 3.5 EcoBoost с двумя турбинами, характеристик которого пока сохранили в секрете. У предшественника этот мотор имел отдачу 457 л.с. и 692 Нм. Крутящий момент ко всем ведущим колесам отправляется через 10-ступенчатый "автомат". Полноприводная трансмиссия имеет многодисковую муфту подключения передних колес и задний дифференциал с электромеханической блокировкой. В качестве опции предлагается передний самоблокирующаяся муфта Torsen.

На автомобиле установили новую выхлопную систему с трубами диаметром 76 мм, запатентованной конструкцией X-pipe, активными клапанами и изгибами "как у тромбона". Благодаря прямоточному глушителю и регулируемым заслонкам покупатели могут менять звук по своему желанию, сделав его тихим, нормальным, спортивным или Baja.

С учетом высоких нагрузок, раму новинки усилили, а электроника позволяет выбирать режимы работы силового агрегата в зависимости от условий эксплуатации и дорожного покрытия: Slippery, Tow/Haul, Sport, Normal, Off-Road, Baja и Rock Crawl.

Салон Raptor унаследовал от F-150 нового поколения, но дизайнеры добавили декоративные элементы и контрастные вставки, подчеркивающие спортивный характер новинки Автомобиль получил полностью цифровой кокпит с 12-дюймовой приборной шкалой, а информационно-развлекательная система может обновляться "по воздуху".

У американских дилеров Ford F-150 Raptor появится летом, а в следующем году ожидается Raptor R с мощным мотором V8.

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