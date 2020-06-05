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5 июня • обновлено в 17:22
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Ferrari Enzo установил рекорд онлайн-аукциона

1.1т
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На онлайн-аукционе, проведенном известной компанией RM Sotheby`s, был установлен рекорд интернет-торгов – Ferrari Enzo продали за внушительную сумму в $2,64 миллиона.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Эпидемия коронавируса заставила не только отказаться от "живых" презентаций, международных автосалонов или гонок Формулы 1, но и от привычных аукционов. Однако, это вовсе не означает, что коллекционеры лишены возможности приобретать желанные объекты.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Знаменитый аукционный дом RM Sotheby`s провел онлайн-торги, на которых были предложены около 200 редких и эксклюзивных авто. Несмотря на необычный формат торгов, нашлось немало желающих приобрести выставленные лоты, а самой серьезной сделкой стала покупка суперкара Ferrari Enzo, который обошелся его новому владельцу в $2,64 млн. На сегодняшний день это самый дорогой лот, проданный в формате онлайн.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Данный экземпляр Ferrari Enzo изготовлен в 2003 году, а всего было изготовлено 400 суперкаров этой модели. Он оснащен 660-сильным V12, способным разогнать купе до 350 км/ч. На его одометре всего 2012 км и последние 17 лет машина принадлежала одному владельцу.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Второе место по результатам торгов заняла еще одна модель Ferrari – купе 288 GTO 1985 года, за которую отдали $2,31 млн. Всего на аукционе было реализовано машин и автомобильных атрибутов на внушительную сумму в $16,4 миллиона.

2003 Ferrari Enzo

2003 Ferrari Enzo

rmsothebys.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили Mustang из "Трансформеров".

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
новые авто новости ретро авто суперкар Ferrari
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