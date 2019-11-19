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19 ноября • обновлено в 14:49
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Еще один кроссовер Mitsubishi: появились фото новинки

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Кроссовер Mitsubishi ASX обновился для 2020 модельного года и уже поступил в продажу во многих странах (в том числе и в Украине). Теперь появились изображения другой версии новинки.

Фото опубликовал ресурс Autohome. Шпионы подловили новый Mitsubishi ASX 2020 для китайского рынка до его премьеры, запланированной на 22 ноября в ходе автосалона в Гуанчжоу.

Кроссовер Mitsubishi ASX для Китая в целом повторяет облик глобальной версии

Кроссовер Mitsubishi ASX для Китая в целом повторяет облик глобальной версии

autohome.com.cn

Mitsubishi ASX 2020 для китайского рынка

Mitsubishi ASX 2020 для китайского рынка

autohome.com.cn

Снаружи модель для Поднебесной почти полностью соответствует глобальной версии. Очевидным отличием можно разве что назвать повторители поворотов на передних крыльях – в европейской модификации они встроены в корпуса наружных зеркал заднего вида.

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Все самое интересное скрывается внутри. Если глобальный кроссовер получил обновленную переднюю панель в салоне, то китайские автомобилисты смогут купить Mitsubishi ASX 2020 с полностью другим интерьером.

Для Поднебесной Mitsubishi ASX получил новую переднюю панель

Для Поднебесной Mitsubishi ASX получил новую переднюю панель

autohome.com.cn

Внутри Mitsubishi ASX 2020 привлекает внимание контрастной отделкой

Внутри Mitsubishi ASX 2020 привлекает внимание контрастной отделкой

autohome.com.cn

Передняя панель получила новые дефлекторы климатической системы, крупный экран мультимедиа и обновленный щиток приборов. Кроме того, изменился дизайн дверных карт и отделка кресел.

Интерьер европейского Mitsubishi ASX выглядит привычнее

Интерьер европейского Mitsubishi ASX выглядит привычнее

mitsubishi-motors.com

Стоит также отметить комбинированное черно-коричневое оформление интерьера – выглядит премиально. Кроссовер "Мицубиси" ASX 2020 в Китае будет доступен с двухлитровым атмосферным бензиновым двигателем на 167 л.с. и 197 Нм крутящего момента.

Глобальная версия Mitsubishi ASX 2020

Глобальная версия Mitsubishi ASX 2020

mitsubishi-motors.com

Глобальная версия Mitsubishi ASX 2020

Глобальная версия Mitsubishi ASX 2020

mitsubishi-motors.com

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mitsubishi-motors.com

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Mitsubishi представила новый компактный кроссовер с практичным вместительным салоном.

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер Mitsubishi новости
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