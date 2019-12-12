Электромобили Tesla Model S и Porsche Taycan столкнулись на автобане

Появление электромобиля Porsche Taycan публика ждала давно – ещё бы, ведь это первый реальный и достойный соперник (но не конкурент!) Tesla Model S.

При этом наряду с самой премьерой автомобиля общественность сильно интересовало, как же эта новинка покажет себя "в деле": например, сможет ли она обогнать "американца" на дороге? К счастью, у OBOZREVATEL есть видео, которое может в некоторой степени пролить свет на данный вопрос.

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В ролике запечатлено первое столкновение Porsche Taycan с Tesla Model S в реальных условиях – на автобане. При этом съемка велась из немецкого фастбэка.

Итак, что же мы видим в ролике? Porsche Taycan движется на скорости 250 км/ч, но у него не получается догнать впереди идущую Tesla Model S P100D. К тому же, отрыв довольно существенный: сначала он составляет несколько метров, но затем "Тесла" еще больше устремляется вперед.

Porsche Taycan. Скорость - 250 км/ч. Оставшийся запас хода - 32 км Скришот с видео

Однако есть один нюанс, который стоит учесть: у "Тайкана" был небольшой остаточный заряд батареи – всего 32 км. Водитель мог получить предупреждение о немедленной остановке автомобиля в любое время, не говоря уже о том, что разгон "на полную" не представлялся возможным.

Porsche Taycan не может догнать Tesla Model S Скришот с видео

Porsche Taycan vs Tesla Model S autoblog.com

Что касается паспортных данных обоих авто, они выглядят следующим образом:

Tesla Model S P100D

Разгон до 100 км/ч: 2,3 – 2.6 сек

Максимальная скорость: 263 км/ч

Porsche Taycan Turbo S

Разгон до 100 км/ч: 2,66 сек

Максимальная скорость: 260 км/ч

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Европе провели краш-тест Tesla Model X и Porsche Taycan.

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