Электромобили Tesla Model S и Porsche Taycan столкнулись на автобане

Появление электромобиля Porsche Taycan публика ждала давно – ещё бы, ведь это первый реальный и достойный соперник (но не конкурент!) Tesla Model S.
При этом наряду с самой премьерой автомобиля общественность сильно интересовало, как же эта новинка покажет себя "в деле": например, сможет ли она обогнать "американца" на дороге? К счастью, у OBOZREVATEL есть видео, которое может в некоторой степени пролить свет на данный вопрос.
В ролике запечатлено первое столкновение Porsche Taycan с Tesla Model S в реальных условиях – на автобане. При этом съемка велась из немецкого фастбэка.
Итак, что же мы видим в ролике? Porsche Taycan движется на скорости 250 км/ч, но у него не получается догнать впереди идущую Tesla Model S P100D. К тому же, отрыв довольно существенный: сначала он составляет несколько метров, но затем "Тесла" еще больше устремляется вперед.
Porsche Taycan. Скорость - 250 км/ч. Оставшийся запас хода - 32 км
Скришот с видео
Однако есть один нюанс, который стоит учесть: у "Тайкана" был небольшой остаточный заряд батареи – всего 32 км. Водитель мог получить предупреждение о немедленной остановке автомобиля в любое время, не говоря уже о том, что разгон "на полную" не представлялся возможным.
Porsche Taycan не может догнать Tesla Model S
Скришот с видео
Porsche Taycan vs Tesla Model S
autoblog.com
Что касается паспортных данных обоих авто, они выглядят следующим образом:
Tesla Model S P100D
Разгон до 100 км/ч: 2,3 – 2.6 сек
Максимальная скорость: 263 км/ч
Porsche Taycan Turbo S
Разгон до 100 км/ч: 2,66 сек
Максимальная скорость: 260 км/ч
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Европе провели краш-тест Tesla Model X и Porsche Taycan.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал