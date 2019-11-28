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29 ноября • обновлено в 12:35
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Duster превратили в Папамобиль: необычные фото

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Renault Duster – бестселлер в сегменте бюджетных кроссоверов на украинском рынке. Однако в Западной Европе эта модель известна как Dacia Duster, что, впрочем, не мешает успеху и там.

Как стало известно OBOZREVATEL, кроссовер "Дастер" подготовили для Папы Франциска – представители компании передали ему уникальный Папамобиль. По традиции машина выкрашена в белый цвет, но здесь есть и более серьезные модификации.

Уникальный кроссовер Dacia Duster подготовили для Папы Римского

Уникальный кроссовер Dacia Duster подготовили для Папы Римского

Groupe Renault

Сзади установили особенно комфортное кресло, в то время как дорожный просвет уменьшили на 30 мм для облегчения доступа в салон. Также кроссовер Dacia Duster получил большой люк в крыше и прозрачный короб-витрину.

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Особый кроссовер для Папы Римского получил большое количество изменений

Особый кроссовер для Папы Римского получил большое количество изменений

Groupe Renault

Завершает программу доработок набор уникальных аксессуаров, таких как флаги Ватикана с гербами на передних крыльях. Судя по шильдикам, автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией.

Теперь Папа Франциск будет передвигаться на Dacia Duster. Или не будет

Теперь Папа Франциск будет передвигаться на Dacia Duster. Или не будет

Groupe Renault

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Прежде глав католической церкви "перевозили" на своеобразном троне

В свое время специальные автомобили для Папы Римского пришли на смену особому трону, который называется Седия Гестатория (Sedia Gestatoria). Непосредственно автопарк понтифика можно назвать разнообразным: в его состав в разное время входили Mercedes G-Class и ML, водородная Toyota Mirai и пикап Isuzu.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто Renault Dacia кроссовер религия новости
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