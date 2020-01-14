Дебютировал новый Duster с заводским ГБО

Renault Group представила кроссовер Duster второго поколения с заводским ГБО. Гамму моторов автомобиля пополнил новый двигатель, с которым он может передвигаться как на бензине, так и газе.

Как выяснил OBOZREVATEL, газобензиновая силовая установка получила название TCe 100 Eco-G, она базируется на трехцилиндровом бензиновом турбомоторе объемом 1.3 литра. Сейчас новый агрегат доступен только для Duster, но в будущем им оснастят другие бюджетные модели – Sandero, Sandero Stepway, Logan и Logan MCV. С заводским ГБО Дастер выдает 100 л.с. мощности и 170 Нм крутящего момента.

Duster 2 поколения media.group.renault.com

Как отмечают в компании, на одном баке сжиженного газа кроссовер может проехать 1000 км. С помощью специальной клавиши водитель может переключаться с бензина на газ, а когда газовый баллон опустеет, машина автоматически переключится на бензин. Резервуар с газом находится в нише на месте колеса, поэтому в новой версии машина обладает таким же объемом багажника.

Duster 2 поколения media.group.renault.com

Пока что Дастер с ГБО дебютировал только под брендом Dacia, во Франции автомобиль будет доступен по той же цене, что и бензиновая модификация – от 12 490 евро. Не исключено, что позднее аналогичный кроссовер появится и в Украине, только уже под брендом Renault. На то есть все основания – в нашей стране авто на газе пользуются хорошим спросом, к тому же, Duster первого поколения продавался на украинском рынке с заводским ГБО.

Duster 2 поколения media.group.renault.com

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