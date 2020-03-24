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24 марта • обновлено в 14:01
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Cayenne против Patriot: два подхода к созданию вездехода

1.3т
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Экстремальное путешествие на автомобиле требует специальной подготовки техники, но объем доработок может кардинально отличаться.

АвтоОбоз разбирался с процессом тюнинга внедорожников на примере двух новинок. Первая – старенький Porsche Cayenne, переделанный тюнинговой компанией Delta 4x4. Вторая – совершенно новый UAZ Patriot, в исполнении Antarctic Edition.

Porsche Cayenne Delta 4x4

Porsche Cayenne Delta 4x4

motor1.com

Немецкое тюнинг-ателье Delta 4x4 построило внедорожный Porsche Cayenne для путешественника Шейна Остуайдзена. Основой для проекта послужил Cayenne первого поколения (2003-2010 г.в.). Разработка проекта и постройка внедорожника заняли около года.

Путь освещают дополнительные прожекторы PIAA

Путь освещают дополнительные прожекторы PIAA

motor1.com

На крыше авто установили багажник Front Runner для хранения палатки, навеса и двух 20-литровых канистр топлива. В багажном отделении есть органайзер с запираемыми ящиками, а на двери разместили "запаску". Путь освещают дополнительные прожекторы PIAA. Справиться с бездорожьем поможет подвеска с увеличенным клиренсом и доработанными пневмобаллонами. Шейн планирует отправиться на этом вездеходе из Австрии в Южную Африку.

Porsche Cayenne Delta 4x4

Porsche Cayenne Delta 4x4

motor1.com

В свою очередь, УАЗ выводит на российский рынок модель Patriot в версии Antarctic Edition. Она посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Лимитированная серия выпущена тиражом 200 экземпляров, каждый из которых стоит чуть более миллиона рублей ($13000).

UAZ Patriot в версии Antarctic Edition

UAZ Patriot в версии Antarctic Edition

uaz.ru

От обычного "Патриота" новинка отличается окраской "белый металлик", контрастными черными колесными дисками, противотуманными фарами, экспедиционным багажником с лестницей и декоративными шильдиками.

UAZ Patriot в версии Antarctic Edition

UAZ Patriot в версии Antarctic Edition

uaz.ru

В салоне появились сиденья, отделанные водооталкивающей тканью, кондиционер, подогрев руля и лобового стекла, дополнительный отопитель салона и круиз-контроль. В движение Patriot приводит стандартный 150-сильный мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра, а реализовать его потенциал помогает 5-ступенчатая "механика".

UAZ Patriot в версии Antarctic Edition

UAZ Patriot в версии Antarctic Edition

uaz.ru

С таким оснащением наследники Беллинсгаузена и Лазарева смогут открыть на UAZ Patriot Antarctic Edition разве что жизнь за пределами МКАДа…

Как писал ранее OBOZREVATEL, калифорнийские мастера тюнинга превратили пикап Ford Ranger в багги.

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Автор
Сергей Иванов
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Автор Сергей Иванов не далёкого склада ума.
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Забралов Ник
Забралов Ник
за порєбріком є гарна формула порівняння : пальця з іншими інші частинами тіла... :)
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