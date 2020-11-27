Британская компания Naran показала 1062-сильный суперкар

Британская компания Naran Automotive представила свое первое детище – суперкар Naran Hyper Coupe.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Во главе проекта стоит Амир Наран (Ameer Naran), основатель компании Vimana Private Jets, занимающейся частными авиаперевозками VIP-пассажиров.

Для создания суперкара своей мечты Наран привлек бывшего дизайнера McLaren Йовина Вонга (Jowyn Wong), который также работал над спорткарами Apollo IE и "родственным" De Tomaso P72. За техническую составляющую новинки отвечает британская инжиниринговая компания EY3 Engineering и ее технический директор Даниэль Менсе (Daniel Mense), автор электрического суперкара Nio EP9.

Стоит отметить, что Naran Hyper Coupe не создан с "чистого листа", – в его основе лежит платформа BMW 8 Series. Это настоящий "пожиратель топлива" с 5-литровым V8, который благодаря двум турбонагнетателям развивает мощность 1062 л.с. (781 кВт), а крутящий момент достигает 1036 Нм. В подготовке этого двигателя участвовала известная немецкая тюнинговая компания Racing Dynamics из Аахена.

Реализовать гигантский потенциал мотора поможет трансмиссия с подключаемым полным приводом. Автомобиль получит карбоновый кузов, регулируемую подвеску на двойных рычагах, электрогидравлический усилитель руля, карбоновые тормоза и 22-дюймовые колесные диски. Активный аэродинамический обвес, способный генерировать прижимную силу на 1377 кг.

По данным производителя, на разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется всего 2,3 секунды, а максимальная скорость будет достигать 370 км/ч.

Прототип купе уже проходит тесты. Официальный дебют новинки запланирован на будущий год. По данным британского Autocar, стоимость суперкара составит порядка миллиона евро. Всего планируется изготовить 49 экземпляров Naran Hyper Coupe, а заполнить заявку на приобретение уже можно на сайте производителя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, рассказал о своем новом суперкаре.