Brabus построил 800-сильный пикап на базе "Гелендевагена"

На автошоу в Женеве компания Brabus представит уникальный пикап 800 Adventure XLP, созданный на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Продукция компании Brabus хорошо известна любителям тюнинга в Украине. На автошоу в Женеве мастера из Боттропа презентуют свое очередное детище – мощный пикап-вездеход 800 Adventure XLP.
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Основой для создания необычного проекта послужил внедорожник Mercedes-AMG G 63 последнего поколения. Но привычный кузов радикально модернизировали, превратив универсал в пикап.
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Автомобиль получил фирменный обвес Brabus Widestar, который отличается расширенными колесными арками из карбона, дополнительными боковыми юбками и соответствующими бамперами. Таким образом машина стала шире обычной модели на 119 мм.
Салон Brabus 800 Adventure XLP богато отделан кожей и вставками из углепластика.
brabus-mediaclub.de
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Автомобиль имеет полноценный пятиместный салон, который богато отделанный кожей и декоративными карбоновыми вставками.
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Для максимального увеличения клиренса, который достигает внушительной величины 490 мм, на автомобиле установили специальную длинноходную подвеску и портальные мосты.
brabus-mediaclub.de
Грузовая платформа имеет стальной подрамник и карбоновые панели, что позволило снизить вес конструкции, сохранив необходимую жесткость. Чтобы добавить грузовую площадку, колесную базу увеличили на 500 мм. В результате, общая длина вездехода достигает 5,31 м, что на 69 см больше стоковой версии внедорожника G 63.
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
В движение этого монстра приводит 4-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает 800 л.с. и обладает крутящим моментом 1000 Нм.
Brabus 800 Adventure XLP оснащен би-турбированным V8 мощностью 800 л.с.
brabus-mediaclub.de
На разгон до первой "сотни" автомобилю требуется всего 4,8 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. В компании это объяснили высоким центром тяжести и 22-дюймовыми внедорожными шинами Pirelli Scorpion ATR размерностью 325/55.
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Выставочный экземпляр будет немного отличаться от серийных собратьев. В частности, он оснащен опционной светотехникой, багажником на крыше и карбоновым спойлером, а также окрашен матовой серебристо краской.
Выставочный Brabus 800 Adventure XLP имеет ряд дополнительных опций
brabus-mediaclub.de
Спереди на автомобиле установили лебедку с тяговым усилием 4,5 тонны
brabus-mediaclub.de
Кроме того, в багажном отделении разместилась площадка с электрическим дроном Wingcopter. Этот беспилотник способен развивать скорость до 240 км/ч и транспортировать грузы весом до 6 кг на расстояние 120 км.
Brabus 800 Adventure XLP
brabus-mediaclub.de
Эксклюзивный внедорожник будет выпущен лимитированным тиражом, а стоимость стартует с внушительной суммы 575 630 евро. С учетом опций и квадрокоптера, выставочный образец оценили в 666 386 евро.
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