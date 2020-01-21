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21 января • обновлено в 14:35
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Без крыши, зато с 4Х4: показан самый необычный Mercedes Sprinter

1.1т
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В Германии представили необычный Mercedes Sprinter. Новинка радикально отличается от исходного буса – по сути, из микроавтобуса был сделан внедорожник.

Как выяснил OBOZREVATEL, этот Mercerdes-Benz Sprinter специально подготовили для богатого любителя соколиной охоты. Несмотря на то, что у машины уже есть владелец, ее всё привезли показать публике – на выставку Caravan, Motor, Tourism 2020, которая сейчас проходит в немецком Штутгарте.

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

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Внедорожный Спринтер подготовило немецкое ателье Hünerkopf, которое специализируется на постройке автодомов. Самой примечательной чертой автомобиля стало то, что его пассажирский отсек лишили крыши (часть, впрочем, покрыли стеклянным куполом), зато в самом салоне появились четыре комфортабельных кресла класса люкс и пара телевизоров.

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

Кроме того, на Hünerkopf Sprinter 4x4 установили подножки, кенгурятник, лебедку, шноркель, массивные колесные арки и внедорожные колеса с 37-дюймовыми шинами BFGoodrich Mud Terrain.

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

Hünerkopf Sprinter 4x4

Hünerkopf Sprinter 4x4

newatlas.com

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По части техники же новшеством стала модернизированная система 4х4, которая еще лучше позволяет Mercedes путешествовать по пересеченной местности. Под капотом –128-сильный дизель.

Стоимость такого Mercedes Sprinter 4X4 составила 267 000 евро.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Mercedes начал производство полностью электрического Sprinter. Машина получила две батареи на выбор.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
тюнинг Mercedes-Benz
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