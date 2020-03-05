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5 марта • обновлено в 17:19
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АвтоВАЗ показал соперника своей Лада Нива за миллион

3.8т
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Новая модель Лада – это совсем не свежий автомобиль. И речь не о Лада Нива, которой исполнилось более 40 лет. АвтоВАЗ подготовил особый кроссовер Lada XRAY Cross Instinct.

Как выяснил OBOZREVATEL, от обычного XRAY новинка отличается окрашенными в черный цвет крышей и корпусами наружных зеркал заднего вида. Также появились новые колесные диски.

Lada XRAY Cross Instinct – новый кроссовер АвтоВАЗ

Lada XRAY Cross Instinct – новый кроссовер АвтоВАЗ

lada.ru

Салон Lada XRAY Cross Instinct 2020 получил измененную отделку и увеличенный до 8 дюймов экран мультимедийной системы. Новый кроссовер станет самым дорогим автомобилем компании. Если стандартный XRAY Cross в максимальном исполнении стоит около 1 000 000 рублей (15 тыс. долларов), то особая модификация обойдется дороже.

У обычного Lada XRAY Cross крыша и зеркала окрашены в цвет кузова

У обычного Lada XRAY Cross крыша и зеркала окрашены в цвет кузова

lada.ru

Исходя из того, как АвтоВАЗ "наводит красоту" на своих старых моделях, включая Лада XRAY, принципиально новую Лада Нива покупатели получат нескоро.

Интерьер Lada XRAY получил другую отделку

Интерьер Lada XRAY получил другую отделку

lada.ru

Экран мультимедиа увеличился

Экран мультимедиа увеличился

lada.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал об опасном дефекте в новых автомобилях Лада, из-за которого машины необходимо дорабатывать.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто кроссовер бюджетный автомобиль Лада ВАЗ новости авто
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
А что получат в принципе покупатели ЗАЗа или вообще укроавтопрома?)
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0
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Да, корпуса наружных зеркал заднего вида - это очень важный агрегат в автомобиле. Да ещё и по цене иномарки среднего класса, жалкая попытка ! Дам бесплатный совет: весь мир электромобилями заинтересован, а не зеркалами, цветом крыши и колесными дисками.
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hunt andres
hunt andres
БоХ - в помощь !, Дурко, весьмир в глубоких сомнениях по поводу электромобилей)
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фил филька
фил филька
рукажёппые ватники скажут упорыши и начнут хвастаться своим... хм а чем они могут своим хвастаться?
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3
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фил филька
фил филька
варианты с восхвалением чужой пиписьки не предлагать))
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