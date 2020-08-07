Автопром соцлагеря: уникальный автомобиль из Болгарии

Об автопроме соцлагеря непросто сказать что-то хорошее. Но в конце прошлого века в Болгарии создали Софию – не город, но небольшой спортивный автомобиль с ярким дизайном.

По данным Top Gir, необычная машина появилась в 1981 году. Автомобиль София получил довольно компактный кузов индивидуальной конструкции с трубчатым каркасом и стеклопластиковым кузовом.

В движение машину приводил двигатель ВАЗ-2101, который позволял легкому купе разгоняться до 140 км/ч. Но в 1986 году появилась модификация с мотором ВАЗ-2106, в этом случае максимальная скорость составила 200 км/ч.

В 1989 году София выглядела очень эффектно. Фото: topgir.com.ua

Такой автомобиль получил эффектные двери типа крыло чайки и кожаный салон. К 1989 году спорткар из Болгарии отправился в мелкосерийное производство. Но вместо запланированных 200 автомобилей произвели только 12 штук.

Некоторые спорткары, которые дожили до наших дней, находятся в плохом состоянии. Фото: topgir.com.ua

Некоторые спорткары, которые дожили до наших дней, находятся в плохом состоянии. Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях на дорогах СССР.