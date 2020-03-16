Группа FIAT намерена прекратить работу своих предприятий до 27 марта.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После аналогичных заявлений, сделанных Lamborghini и Ferrari, компания Maserati решила остановить производство на своем итальянском заводе в Модене из-за вспышки коронавируса.

Автопроизводители массово закрывают заводы из-за коронавируса media.fcaemea.com

Это является частью более крупного плана, объявленного материнской компанией Fiat Chrysler Automobiles, по защите своих сотрудников по всей Европе, поскольку предприятия в Кассино, Грульяско, Мелфи, Помильяно и Мирафиори также приостанавливают работу.

За пределами Италии FCA останавливает производство на заводе в сербском Крагуеваце, где производится минивэн Fiat 500L, а также временно закрывает завод в Польше, где выпускаются Fiat 500, Abarth 500 и Lancia Ypsilon.

Предприятия Fiat Crysler Automobiles закрываются по всей Европе media.fcaemea.com

Это совершенно понятное решение, принимая во внимание серьезность ситуации в Италии, где вирусом COVID-19 уже заражены около 25 тысяч человек. После Китая Италия наиболее сильно пострадала от вспышки коронавируса, в результате которой на сегодняшний день погибло более 1800 человек. К счастью, почти 2400 человек в Италии уже полностью восстановились после болезни, но ситуация еще остается серьезной.

Ранее по причине коронавируса были отменены крупные автошоу в Женеве и Нью-Йорке, а также целый ряд презентаций новинок автопрома.

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