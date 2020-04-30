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30 апреля • обновлено в 13:43
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Автомобили из "Назад в будущее" продают с аукциона: стоит поторопиться

1.3т
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Культовый фильм Роберте Земекиса имеет огромную армию поклонников. Благодаря этому фильму спорткар DeLorean DMC-12 стал настоящей легендой.

DeLorean DMC-12 и Toyota Xtra Cab SR5 из "Назад в будущее"

DeLorean DMC-12 и Toyota Xtra Cab SR5 из "Назад в будущее"

bringatrailer.com

На американском аукционе Bring a Trailer выставили на торги сразу два автомобиля героев фильма "Назад в будущее" Марти Макфлая и доктора Брауна. Помимо купе DeLorean DMC-12 и пикапа Toyota Xtra Cab SR5 в комплекте к машинам идут интересные атрибуты культовой трилогии.

DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12

bringatrailer.com

DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12

bringatrailer.com

Выставленный на продажу DeLorean DMC-12 был изготовлен в 1981 году. Автомобиль находится в отличном состоянии, так как последних 25 лет хранился в гараже. На его одометре всего около 7 тысяч км пробега.

DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12

bringatrailer.com

DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12

bringatrailer.com

В задней части кузова размещается 2,85-литровый 130-сильный V6. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". В настоящий момент торги уже достигли отметки $36500, но до конца торгов еще есть время, так что цена, несомненно увеличится.

DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12

bringatrailer.com

Еще один лот аукциона – пикап Toyota Xtra Cab SR5 1985 года. Автомобиль прошел реставрацию и усовершенствован по мотивам пикапа из фильма в 2015 году.

Toyota Xtra Cab SR5 из "Назад в будущее"

Toyota Xtra Cab SR5 из "Назад в будущее"

bringatrailer.com

Toyota Xtra Cab SR5

Toyota Xtra Cab SR5

bringatrailer.com

Его перекрасили в черный цвет, оснастили защитной решеткой спереди, установили стальной каркас в кузове и дополнительные фары в желтых чехлах, увеличили дорожный просвет, установили соответствующие колесные диски, в общем, все, как на машине Мартина Макфлая.

Toyota Xtra Cab SR5

Toyota Xtra Cab SR5

bringatrailer.com

Пикап оснащен 2,4-литровой рядной "четверкой" с распределенным впрыском, 5-ступенчатой "механикой" и двухдиапазонной понижающей коробкой. На его одометре – 209 тысяч км. Цена уже достигла $58 тысяч.

Toyota Xtra Cab SR5

Toyota Xtra Cab SR5

bringatrailer.com

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии. В частности, покупатель DeLorean получит в подарок летающий скейтборд главного героя, кроссовки с автоматической шнуровкой, "газету будущего" 2015 года и другие памятные вещи.

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

bringatrailer.com

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

bringatrailer.com

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

bringatrailer.com

Будущий владелец Toyota Xtra Cab получит водительские права Марти Макфлая, скейтборд 1980-х годов и винтажную видеокамеру JVC. Так что, если вы поклонник "Назад в будущее", стоит поторопиться, чтобы не упустить интересные лоты.

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

В комплекте с автомобилями идут артефакты из культовой трилогии

bringatrailer.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукционе выставили армейский внедорожник генерала Паттона.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Toyota DeLorean новости авто ретро
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