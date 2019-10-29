Audi готовит новый электрический кроссовер: появилась первая информация

Спорткар Audi TT просуществовал в трех поколениях, но в компании решили поставить на модели крест. Тем не менее, модель получит преемника в виде электромобиля.

Об этом представители "Ауди" рассказали в интервью изданию Auto Express, которое к тому же подготовило собственные рендеры, демонстрирующие внешность перспективного авто.

Перспективный электромобиль Audi eTTron autoexpress.co.uk

Немецкий автопроизводитель давно размышляет о том, что Audi TT необходимо трансформировать в другой автомобиль. Классические спорткары проигрывают на рынке намного более популярным кроссоверам.

Именно SUV — спасительный формат для знаменитой ТТ. Более того, автомобиль оснастят электрической силовой установкой для соответствия актуальным тенденциям автомобильного мира.

Перспективный электромобиль Audi eTTron autoexpress.co.uk

Эта модель получится меньше и дешевле электрокросса Audi E-tron quattro, но будет иметь более имиджевую стилистику. Не исключено, что новая модель "Ауди", которая пока носит рабочее название Audi eTTron, получит спортивную подвеску и мощные тормоза для соответствия динамичному характеру ТТ.

Audi TT audi.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в скором времени на рынке появятся новые электромобили. Один из наиболее интересных — кроссовер Nissan Ariya.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!