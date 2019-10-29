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29 октября • обновлено в 18:40
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Audi готовит новый электрический кроссовер: появилась первая информация

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Спорткар Audi TT просуществовал в трех поколениях, но в компании решили поставить на модели крест. Тем не менее, модель получит преемника в виде электромобиля.

Об этом представители "Ауди" рассказали в интервью изданию Auto Express, которое к тому же подготовило собственные рендеры, демонстрирующие внешность перспективного авто.

Перспективный электромобиль Audi eTTron

Перспективный электромобиль Audi eTTron

autoexpress.co.uk

Новости
Первый электромобиль Мазда — эффектный дизайн и спортивный характер

Немецкий автопроизводитель давно размышляет о том, что Audi TT необходимо трансформировать в другой автомобиль. Классические спорткары проигрывают на рынке намного более популярным кроссоверам.

Именно SUV — спасительный формат для знаменитой ТТ. Более того, автомобиль оснастят электрической силовой установкой для соответствия актуальным тенденциям автомобильного мира.

Перспективный электромобиль Audi eTTron

Перспективный электромобиль Audi eTTron

autoexpress.co.uk

Эта модель получится меньше и дешевле электрокросса Audi E-tron quattro, но будет иметь более имиджевую стилистику. Не исключено, что новая модель "Ауди", которая пока носит рабочее название Audi eTTron, получит спортивную подвеску и мощные тормоза для соответствия динамичному характеру ТТ.

Audi TT

Audi TT

audi.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в скором времени на рынке появятся новые электромобили. Один из наиболее интересных — кроссовер Nissan Ariya.

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Новости автомира
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авто Audi электромобили новости
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