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Американцы назвали лучшие б/у авто до $5000: только "японцы"

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,9 т.
Американцы назвали лучшие б/у авто до $5000: только 'японцы'

В американский список лучших б/у авто до $5000 вошли одни "японцы". auto.vercity

Американский журнал Consumer Reports, который специализируется на обзорах и сравнительных тестах потребительских товаров и услуг, составил список лучших подержанных авто по цене до 5000 долларов.

Всего в рейтинг вошло 7 моделей и, что примечательно, все они – японского производства. Это три автомобиля марки Honda и четыре бренда Toyota.

Toyota Corolla - одна из победительниц рейтинга.

Toyota Corolla - одна из победительниц рейтинга. Фото: Toyota

В целом же список этих авто выглядит следующим образом:

  • Honda Civic 2009-2011

  • Honda Fit 2007-2009

  • Toyota Corolla 2002-2009

  • Toyota Prius 2002-2007

  • Honda Accord 2004-2007

  • Toyota Avalon 2002-2005

  • Toyota Camry 2002-2005

Если ознакомиться с описанием каждого из авто, то становится ясно, почему в Consumer Reports рекомендуют к покупке именно их. Эти машины хвалят за хорошую защиту, в частности, наличие активных систем безопасности, топливную экономичность, надежные агрегаты и отличное управление. Как пишет Motor Biscuit, Honda Accord, например, вывели в лидеры за просторный салон, "шуструю" управляемость и интуитивно понятные органы управления, а Toyota Camry –за комфорт, плавность хода и отличную шумоизоляцию. В то же время Toyota Prius отличается практичностью и маленьким топливным расходом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы показали, в каком состоянии продают автомобили, которые попадают на рынок после работы в такси.

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