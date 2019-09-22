На Хмельнитчине пьяный водитель убил четверых: первые фото ДТП

В ночь на 22 сентября, на автодороге неподалеку села Новоселка Деражнянского района Хмельницкой области произошло ДТП, в результате которого погибло четыре человека.

Виновником аварии является 25-летний водитель автомобиля "FORD MONDEO", который не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим ее опрокидыванием. Об этом сообщило следственное управления ГУНП в Хмельницкой области.

В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района.

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Водитель получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой произошло жуткое ДТП с маршруткой. В результате аварии погибли 9 человек.

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