У нового электромобиля Tesla уже обнаружили ржавчину

Владелец седана Tesla Model 3 обнаружил в своем электрокаре следы ржавчины. И это при том, что автомобиль достаточно новый.

О неприятной находке хозяин электромобиля по имени Бьерн Ниланд рассказал в своем блоге на YouTube. Бьерн является профессиональным лыжником, и неприятную находку он как раз обнаружил во время закрепления снаряжения.

Tesla Model 3 tesla.com

Коррозию "тесловод" выявил в труднодоступном месте: на стальной пластине сиденья, которую покрывает мягкая обивка. Данный факт его, конечно же, огорчил, однако есть одно "но": электромобиль Ниланда эксплуатируется в холодном и влажном климате (мужчина живет в Норвегии), и при таких условиях у некоторых автомобилей действительно может возникнуть ржавчина в местах, которые не имеют антикоррозийную обработку. Однако окисление металла на креслах зачастую длится годами, поэтому инцидент нельзя назвать исчерпанным, поскольку в данном случае речь, по сути, идет о новом авто – производство Tesla Model 3 началось лишь в 2017 году.

Tesla Model 3 Ниланда Скриншот из видео

Tesla Model 3 Ниланда Скриншот из видео

Tesla Model 3 Ниланда Скриншот из видео

Примечательно, что владелец "тройки", как ярый фанат Tesla, отнёсся в целом спокойно к этой проблеме и, более того, устранил ее собственноручно – при помощи подручных средств.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, электромобиль Tesla побил по продажам едва ли не весь модельный ряд BMW.

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