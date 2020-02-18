Toyota раскритиковала электромобили: неожиданное заявление

В канадском представительстве Toyota объяснили, чем электромобили хуже гибридов и объяснили объективное преимущество последних в вопросах влияния на окружающую среду.

Кроме того, как стало известно OBOZREVATEL, в компании рассказали о тонкостях производства обоих типов электрифицированных автомобилей. Так, представитель японского бренда Ларри Хатчинсон объяснил, что для производителя изготовление моделей на 100-процентной электрической тяге менее рациональный и довольно неэкологичный процесс.

Производство полностью электрических авто наподобие Tesla вредит окружающей среде tesla.com

Так, Хатчинсон рассказал, что вместо создания литий-ионной батареи для электрокара (средняя емкость 60 кВтч) можно произвести аккумуляторы на 1,4 кВтч для 42 гибридных Toyota Prius. Без сомнений, более эффективный подход. Говоря о пагубном влиянии на окружающую среду, такое количество гибридных Toyota сделает приблизительно тот же "вклад" (видимо, с учетом утилизации), что и 12 исключительно электрических авто.

Более того, менеджер канадского подразделения напомнил, что гибриды дешевле и намного удобнее в повседневной эксплуатации. Ведь в случае наличия ДВС владельцу не придется переживать о запасе хода своего авто.

Гибриды Toyota являются компромиссом между бензином и электричеством toyota.com

Мнение Toyota по этому поводу является вполне авторитетным, ведь японская компания – наиболее экологичный автопроизводитель в мире. Это касается не только модельного ряда, где много гибридов, которые, по заявлению компании, снижают выбросы парниковых газов приблизительно на 30%, но и производственных процессов.

Toyota Prius Plug-in Hybrid можно подзаряжать от сети toyota.com

Это важно, ведь не секрет, что изготовление электромобилей – вредное для окружающей среды мероприятие. В производстве машины с ДВС оказываются намного безопаснее. Видимо, пока в компании не намерены отказываться от своей стратегии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о любимом электромобиле украинцев, производство которого останавливают.

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