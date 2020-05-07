Tesla вновь оказалась в центре скандала

Компания Tesla недавно начала модифицировать блоки управления мультимедиа в своих старых моделях.

Хакер GreenTheOnly обнаружил, что выставленные на продажу электронные модули содержат конфиденциальные пользовательские данные.

Tesla Model S tesla.com

В рамках программы модернизации Tesla предлагает заменить электронику на новую. В частности, модели Tesla Model S и Model X, изготовленные до марта 2018 года и оснащенные системой управления мультимедиа MCUv1 и информационно-развлекательным экраном, могут быть модифицированы. Владельцам предлагается установить улучшенные модули MCUv2, которые используются на современных Model S и Model X.

Оказалось, что старые блоки управления мультимедиа, замена которых производилась через официальные сервисные центры Tesla, выставлены на продажу в интернете. GreenTheOnly недавно приобрел серию этих старых модулей и нашел личные данные прежних пользователей, включая адреса, сохраненные пароли, списки вызовов и адресных книг, а также другую персональную информацию.

Cтарые блоки управления мультимедиа выставлены на продажу в интернете. ebay.com

Как старые блоки управления оказались в продаже и почему в сервисных центрах Tesla не были уничтожены персональные данные, остается загадкой. Автопроизводитель пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

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