Tesla Cybertruck пополнит парк полиции Дубая

Полиция Дубая заказала для своих нужд электрический пикап Tesla Cybertruck.
Об этом сообщается на странице в Твиттере стражей правопорядка Дубая. В интервью Arabian Business генерал-майор полиции Дубая Абдулла Халифа Аль-Марри рассказал, что Tesla Cybertruck патрулировать туристические районы города, такие как Бурдж-Халифа, бульвар шейха Мухаммеда бен Рашида, Джумейра Бич Резиденс и Ла Мер. Новинка прибудет в ОАЭ в конце 2021 года.
Tesla Cybertruck Dubai Police
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Предполагается, что автомобиль будет иметь максимальную комплектацию – с тремя электромоторами. По словам Илона Маска, такая версия обойдется покупателям в 69900 долларов. С таким арсеналом пикапу на разгон до 100 км/ч потребуется менее 3 секунд, а запас хода обещают не менее 800 км.
شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 26 ноября 2019 г.
Напомним, что в полиции Дубая используется большое количество эксклюзивных суперкаров, таких как Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF и Lamborghini Aventador. Кстати, совсем недавно полицейский автопарк пополнила еще одна быстроходная новинка – 640-сильный Mercedes-AMG GT 63 S.
#أخبار | " مرسيدس جي تي AMG GT G63 S " تنضم إلى دوريات #شرطة_دبي الفارهة— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 25 ноября 2019 г.
التفاصيل:https://t.co/2zEUPwkLqs#أمنكم_سعادتنا #نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/pwdho1YZVN
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