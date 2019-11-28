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29 ноября • обновлено в 11:12
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Tesla Cybertruck пополнит парк полиции Дубая

2.8т
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Полиция Дубая заказала для своих нужд электрический пикап Tesla Cybertruck.

Об этом сообщается на странице в Твиттере стражей правопорядка Дубая. В интервью Arabian Business генерал-майор полиции Дубая Абдулла Халифа Аль-Марри рассказал, что Tesla Cybertruck патрулировать туристические районы города, такие как Бурдж-Халифа, бульвар шейха Мухаммеда бен Рашида, Джумейра Бич Резиденс и Ла Мер. Новинка прибудет в ОАЭ в конце 2021 года.

Tesla Cybertruck Dubai Police

Tesla Cybertruck Dubai Police

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Предполагается, что автомобиль будет иметь максимальную комплектацию – с тремя электромоторами. По словам Илона Маска, такая версия обойдется покупателям в 69900 долларов. С таким арсеналом пикапу на разгон до 100 км/ч потребуется менее 3 секунд, а запас хода обещают не менее 800 км.

Напомним, что в полиции Дубая используется большое количество эксклюзивных суперкаров, таких как Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF и Lamborghini Aventador. Кстати, совсем недавно полицейский автопарк пополнила еще одна быстроходная новинка – 640-сильный Mercedes-AMG GT 63 S.

Как писал ранее OBOZREVATEL, итальянские карабинеры получили в свое распоряжение партию японских внедорожников.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
ОАЭ Дубай
Теги
электромобили Tesla Suzuki Aston Martin Bentley Bugatti Ferrari Lamborghini Mercedes-Benz пикап
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