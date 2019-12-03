Такого у Tesla точно нет: американцы показали роскошный кроссовер

Американская компания Faraday Future, которая намерена предложить покупателям роскошный электрический кроссовер FF 91, поделилась иллюстрациями интерьера.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль построен на модельной платформе VPA (Variable Platform Architecture). Длина новинки достигает 5,25 м, а колесная база достигает 3,2 м. По этим параметрам электрокар сопоставим с Mercedes-Maybach GLS (5,2 м и 3,1 м) и Rolls-Royce Cullinan (5,34 м и 3,3 м).

Faraday Future 91 ff.com

Faraday Future 91 ff.com

В движение этого монстра приводят три электромотора суммарной мощностью 783 кВт (1065 л.с.). Благодаря батарее емкостью 130 кВт-ч в запас хода достигает 608 км (по циклу EPA). На разгон до 100 км/ч автомобилю требуется 2,39 секунды.

Faraday Future 91 ff.com

Дизайн экстерьера выполнен в футуристическом стиле, но больше всего вызывает удивление роскошный салон модели. По словам создателей, салон гордо именуют "третьим интернет-пространством между домом и пунктом назначения".

Faraday Future 91 ff.com

Faraday Future 91 ff.com

Faraday Future 91 ff.com

В арсенале FF 91 – одиннадцать (!) дисплеев, три модема стандарта 4G LTE, продвинутая система голосового управления, а также интеллектуальная система FFAI, которая позволяет подстраивать профиль машины под различных пользователей.

В арсенале FF 91 – одиннадцать дисплеев ff.com

Faraday Future 91 ff.com

По центру расположился Central Hub Display с диагональю 15,4 дюйма. Всей необходимой информацией водителя снабдит цирова приборная панель с 11,6-дюймовым экраном. Вместо зеркала заднего вида используется экран на 10,1 дюймов.

Faraday Future 91 ff.com

Но и это еще не все. Для задних пассажиров предусмотрен домашний кинотеатр Rear Cinema Experience с 27-дюймовым экраном, который выдвигается из потолочной панели. Есть персональный дисплей и у переднего пассажира. В целом, салон FF 91 больше напоминает звездолет, нежели обычный автомобиль.

Faraday Future 91 ff.com

К слову, "космическую" тему продолжают роскошные кресла Zero-Gravity, созданные при участии специалистов NASA. Задние сиденья имеют множество регулировок, оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа. За несколько секунд автомобиль превращается в SPA-салон с арома-, звуко- и фототерапией.

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За несколько секунд FF 91 превращается в SPA-салон с арома-, звуко- и фототерапией ff.com

Стоимость автомобиля по разным оценкам составит порядка 200-250 тысяч долларов, а первые серийные образцы появятся не ранее 2020 года.

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