Skoda показала новый электромобиль Enyaq iV

Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV показали на официальных изображениях. Таким образом, внешность долгожданной модели больше не является секретом, хотя премьеры придется подождать до 1 сентября.

Интересно, что новая Skoda Enyaq iV не только открывает для компании сегмент электрических кроссоверов, но и демонстрирует прогрессивный корпоративный стиль, в котором выполнят все новые модели Шкода.

Новый кроссовер Skoda совершенно не похож на другие автомобили бренда. Здесь уникальный набор декоративных элементов, новые дизайнерские приемы и своеобразные пропорции, которые в большей степени продиктованы особенностями модульной платформы VW MEB. Ближайший родственник Enyaq iV – кроссовер VW ID.4, который дебютирует чуть позже.

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

В передней части электромобиль Шкода получил гладкую заглушку на месте решетки, по горизонтали этот элемент пересекает тонкая светодиодная полоска, которая продолжается в каждой передней фаре в виде ДХО.

В задней части внимание привлекает эффектная графика фонарей. В целом же новинка выглядит готовой к серийному производству. Именно такой вариант компания показала на официальных изображениях. Осталось дождаться живых фото.

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Для Skoda Enyaq iV предложат несколько модификаций:

Заднеприводные версии (один мотор на задней оси)

Мотор – 148 л.с., батарея – 55 кВтч, запас хода 340 км;

Мотор –180 л.с., батарея – 62 кВтч, запас хода 390 км;

Мотор – 204 л.с., батарея – 82 кВтч, запас хода 500 км.

Полноприводные версии (два мотора – по одному на каждой оси)

Моторы –265 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км;

Моторы – 306 л.с. батарея – 82 кВтч, запас хода 460 км.

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV 2021. Фото: Skoda

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, свой первый электромобиль недавно показал Cadillac – им оказался эффектный кроссовер.