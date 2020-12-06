Самые мощные электромобили в мире: ТОП моделей

Будущее за электромобилями. Вообще, мы в этом не уверены, но некоторые эксперты именно так и говорят. Как бы там ни было, электрокары бывают очень мощными.

AutoOboz подобрал наиболее высокопроизводительные автомобили, которым вообще не нужен бензин или дизель. А розетка очень пригодится.

Как электричество вообще проникло в сегмент суперкаров? В отличие от двигателей внутреннего сгорания, электромоторам необязательно быть большими, чтобы выдавать высокую мощность. Значит, силовую установку можно собрать из нескольких агрегатов (например, четырех), чтобы добиться еще большей отдачи.

Инженерам это развязывает руки на пути к лучшему автомобилю в мире. Также стоит отметить, что на стадии проектирования электромобили намного проще машин с ДВС. Поэтому мода на нулевые выбросы СО2 подарила миру множество новых брендов. В этой подборке вы едва ли встретите пару знакомых названий.

Самый мощный электромобиль в мире пришел из Японии. Приземистый кузов высотой менее 1 м скрывает сразу четыре электромотора, которые суммарно выдают более 2010 л.с. Этой мощности достаточно для разгона до 100 км/ч почти за 1,8 с.

Evija – первая модель Lotus после присоединения к группе брендов Geely. Китайцы решили как следует нашуметь в процессе возрождения британского бренда. Так появился безумный гиперкар мощностью 2000 л.с.

Хорватскую компанию Rimac можно назвать настоящим ветераном электромобилестроения. Хотя она и существует около 10 лет. Но главное – опыт. C_Two – уже вторая модель электрического суперкара. Мощность удалось довести до 1910 л.с. Кроме того, Rimac сотрудничает с мировыми автомобильными компаниями, помогая в разработке электрокаров.

Итальянцев давно нельзя назвать флагманами автомобильных технологий. Но в дизайне ателье Pinifarina разбирается. Тем не менее, с инженерной точки зрения полноприводный суперэлектромобиль Battista тоже в полном порядке – четыре мотора суммарно выдают 1900 л.с.

Необычный автомобиль из Сингапура, который скорее похож на гоночный болид, также располагает чудовищной мощностью и является одним их самых производительных электромобилей в мире. За это отвечают 1800 л.с.

Nio – один из флагманов электромобильной отрасли Китая. Для укрепления своих позиций на рынке мало производить практичные электрические кроссоверы. Необходим имиджевый проект, который продемонстрирует потенциал компании. Эта роль выпала EP9, который предлагает 1360 л.с.

Очередной стартап, который мечтает победить Tesla на ее же поле, создал настоящего монстра. Видимо, в погоне за лидерством в Drako немного перестарались. Ведь силовая установка этого седана выдает сумасшедшие 1210 л.с.! С другой стороны, это позволило GTE оказаться в числе самых мощных электромобилей мира.

Знаменитая американская компания известна быстрыми и дальнобойными электромобилями. Но с трехмоторной модификацией Plaid для Model S производитель вывел на рынок довольно практичный и относительно доступный лифтбек мощностью 1115 л.с.

Раз уж заговорили про Tesla и ее конкурентов, стоит вспомнить Lucid. Стартап-долгострой все же показал свою первую модель – элегантный седан Air. Мощность силовой установки составляет 1095 л.с. Выгодное отличие от ближайшего соперника – роскошный интерьер, в котором использованы материалы отделки высочайшего качества.

Испанский суперкар – что-то необычное, правда? Carmen – амбициозная попытка возродить забытого автопроизводителя ХХ столетия. Попытка странная, ведь в дизайне никаких отсылок к оригиналу не просматривается. Главное, что мощность высокая – 1020 л.с.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых дешевых электромобилях на украинском рынке. Все они из Китая и продаются неофициально. Но выбор большой, а цены очень привлекательные.