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2 декабря • обновлено в 22:19
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Самая крутая Renault Zoe получила два электромотора и 335 л.с.

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Renault Zoe – один из самых популярных электромобилей современности. Модель эволюционировала до своей наиболее мощной версии.

Как выяснил OBOZREVATEL, электромобиль Renault Zoe оснастили двумя моторами суммарной мощностью 335 л.с. В середине 2019 года французский EV существенно обновился. Тогда хэтчбек получил силовую установку на 135 л.с. и батарею емкостью 52 кВт/ч.

Электрокар Renault Zoe получил спортивную модификацию

Электрокар Renault Zoe получил спортивную модификацию

group.renault.com

Разумеется, гражданский вариант менее мощный, однако "Рено Зои", которую подготовили для спортивных состязаний, оснастили батарейным блоком, емкость которого почти в два раза меньше – всего 27 кВт/ч.

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"Рено Зои" в агрессивном обвесе выглядит как настоящий боец

"Рено Зои" в агрессивном обвесе выглядит как настоящий боец

group.renault.com

В этом случае новый электромобиль Renault преодолеет совсем уж небольшое расстояние в сравнении с гражданской версией. Однако в случае меньшей батареи конструкторам удалось сэкономить вес. В итоге новая Renault Zoe 2020 демонстрирует всего 1030 кг – приблизительно на 400 кг меньше стандартной модели.

Стандартный электромобиль Renault Zoe 2020 отличается более спокойным кузовом

Стандартный электромобиль Renault Zoe 2020 отличается более спокойным кузовом

group.renault.com

Кроме того, благодаря небольшому батарейному блоку спортивный электоромобиль может зарядиться до 50% за 25 минут – скорость в состязаниях важна и на пит-стопе, а не только на трассе.

Такая Renault Zoe отправится в состязания

Такая Renault Zoe отправится в состязания

group.renault.com

Конечно, не обошлось без изменений во внешности. Спорткар Renault Zoe оснастили широким карбоновым кузовом и новыми колесными дисками с особыми покрышками. Скорее всего, в продажу такой электромобиль не отправится. Но можно надеяться, что достойно проявит себя в спортивных состязаниях.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили Renault новости
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