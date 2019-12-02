Самая крутая Renault Zoe получила два электромотора и 335 л.с.

Renault Zoe – один из самых популярных электромобилей современности. Модель эволюционировала до своей наиболее мощной версии.

Как выяснил OBOZREVATEL, электромобиль Renault Zoe оснастили двумя моторами суммарной мощностью 335 л.с. В середине 2019 года французский EV существенно обновился. Тогда хэтчбек получил силовую установку на 135 л.с. и батарею емкостью 52 кВт/ч.

Электрокар Renault Zoe получил спортивную модификацию group.renault.com

Разумеется, гражданский вариант менее мощный, однако "Рено Зои", которую подготовили для спортивных состязаний, оснастили батарейным блоком, емкость которого почти в два раза меньше – всего 27 кВт/ч.

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"Рено Зои" в агрессивном обвесе выглядит как настоящий боец group.renault.com

В этом случае новый электромобиль Renault преодолеет совсем уж небольшое расстояние в сравнении с гражданской версией. Однако в случае меньшей батареи конструкторам удалось сэкономить вес. В итоге новая Renault Zoe 2020 демонстрирует всего 1030 кг – приблизительно на 400 кг меньше стандартной модели.

Стандартный электромобиль Renault Zoe 2020 отличается более спокойным кузовом group.renault.com

Кроме того, благодаря небольшому батарейному блоку спортивный электоромобиль может зарядиться до 50% за 25 минут – скорость в состязаниях важна и на пит-стопе, а не только на трассе.

Такая Renault Zoe отправится в состязания group.renault.com

Конечно, не обошлось без изменений во внешности. Спорткар Renault Zoe оснастили широким карбоновым кузовом и новыми колесными дисками с особыми покрышками. Скорее всего, в продажу такой электромобиль не отправится. Но можно надеяться, что достойно проявит себя в спортивных состязаниях.

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