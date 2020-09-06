Porsche наймет 400 сотрудников Audi для производства элеткрокара Taycan

Электромобиль Porsche Taycan нуждается в наращивании производства. Для этого компания одолжит у Audi 400 сотрудников, чтобы те перешли с завода в Неккарзульме в Цуффенхаузен.

По данным Automobilwoche, сотрудники переедут на другую производственную площадку на два года. Спрос на новый электрокар Pоrsche на данный момент превышает предложение, поэтому к его производству решили привлечь большее количество специалистов.

Изначально немецкая компания планировала производить 20 000 экземпляров новой модели в год. Теперь этот показатель увеличили в два раза – до 40 000 электромобилей. На данный момент с конвейера сходят 150 Porsche Taycan ежедневно.

Сотрудники Audi помогут удовлетворить высокий спрос на электрокар Porsche. Фото: insideevs.com

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