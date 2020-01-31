Официально: Hummer возвращается в виде 1000-сильного электромобиля

Концерн General Motors официально объявил, что возвращает торговую марку Hummer. Причём, как и предполагалось, её получит совершенно новый электрокар.

Выпускать автомобиль будет GMC. Отсюда полное название модели – GMC Hummer EV. Презентация новинки состоится 20 мая 2020 года, а в производство она поступит осенью 2021-го.

Свое громкое заявление GM подкрепил первыми тизерами будущей модели и кое-какой информацией. В частности, заявлены следующие характеристики:

мощность электромобиля Hummer EV составит 1000 л.с.;

крутящий момент (на колесах) – 15 592 Нм;

разгон от 0 до 97 км/ч: 3 сек;

предварительный запас хода– 650 км;

GMC Hummer EV Скриншот видео

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Автомобиль будет построен на новой платформе, предназначенной специально для электрических SUV. Основой для неё послужит шасси GMT T1XX, которое сейчас используют бензиновые внедорожники и пикапы Chevrolet и GMC последних поколений. А вот какой тип кузова будет у нового электромобиля, точно неизвестно, но предполагается, что речь идёт о пикапе – в таком случае, новинка бросит вызов Tesla Cybertruck и Rivian R1T.

Как уже можно было заметить, выпуск электромобиля GMC Hummer EV начнётся примерно через 1,5 года после его презентации. Такую задержку можно объяснить тем, что для отправки на конвейер General Motors необходимо время для переоборудования своего завода в Детройте под электромобили. Для этих целей уже инвестировали 3 млрд долларов, плюс ещё 2,3 млрд выложат в производство батарей, которые GM будет выпускать совместно с LG Chem в Огайо.

Отметим, что в своё время марка Hummer прославилась за счёт своих внедорожников H1, H2 и H3. Они выпускались с 1992 по 2010 годы.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Mercedes впервые показал серийную версию электрической версии S-Class. Она будет соперничать с Tesla Model S.

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