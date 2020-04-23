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23 апреля • обновлено в 10:29
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Новая батарея для электрокаров обещает запас хода в 2000 км

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Компания Brighsun New Energy из Австралии объявила о готовности начать промышленные испытания своих инновационных батарей, которые разрабатывались в течение восьми лет. Судя по описанию технологии, она может привнести революцию в электромобильную индустрию.

Речь идёт о литиево-серных батареях, которые в будущем могут значительно повысить практичность (автономность) электромобилей, поскольку их плотность энергии в 5-8 раз больше, чем у литий-ионных аналогов, широко использующихся в настоящее время. Если испытания пройдут успешно, пробег электрокаров на одном заряде возрастёт до 2000 км (именно такой запас хода могут обеспечить такие АКБ).

Новая батарея для электрокаров обещает запас хода в 2000 км

motorpasion.com

До сих пор литий-серные батареи были головной болью для исследователей и разработчиков. Дело в том, что у таких батарей во время работы образуются полисульфид-ионы, отрицательно сказывающиеся на характеристиках блока питания. Попадая в электролит, они не разлагаются на элементы и не возвращаются к своим электродам, в результате чего батарея постепенно изнашивается – её эффективность снижается, а срок службы сокращается. Однако Brighsun New Energy удалось разработать технологию, которая предотвращает образование полисульфида на серном катоде и заодно подавляет рост дендритов на аноде.

Новая батарея для электрокаров обещает запас хода в 2000 км

motorpasion.com

В результате, группе ученых удалось получить на выходе батареи с плотностью энергии 1000 ватт-часов на килограмм – для сравнения, батарея Tesla Model 3, которая в настоящее время считается одной из лучших, имеет плотность 247 Вт / кг. При этом такие АКБ ещё и ресурсные: после 1700 циклов перезарядки (полная зарядка/разраядка) за 30 минут они сохраняют 91% своей первоначальной емкости, а если использовать перезарядку за 12,5 мин, то после 1000 циклов зарядки-разрядки остаточная емкость аккумуляторов составляет 74%. Примерный срок службы батарей Brighsun – 2 млн км.

Новая батарея для электрокаров обещает запас хода в 2000 км

motorpasion.com

Ожидается, что тесты разработки закончатся до конца 2020 года. После этого их планируют отправить в массовое производство.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что для электромобилей создали батарею, которая не убивается.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Тег
электромобили
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филя филя
филя филя
конец ископаемым источникам радостно скажут упоротые, упорно предполагая что электричество берётся из розетки)))
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Авто Электромобили

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