Названа дата выхода электрической замены Volkswagen Passat

Руководство компании Volkswagen подтвердило, что электрический концепт ID. Space Vizzion, представленный год назад, получит серийное воплощение. Машина отправится на конвейер в 2023 году, она станет заменой топливному VW Passat.

О запуске новой модели в своем Linkedin сообщил генеральный директор VW Ральф Брандштеттер, пишет Autoblog. Space Vizzion станет четвертой моделью серии ID после ID.3, ID.4 и ID. Buzz. К слову, первые две модели компании уже выпускает, а вот ID. Buzz стоит в очереди на конвейер и пока также находится в статусе концепта. Очевидно, что в серийном виде и ID. Buzz, и ID. Space Vizzion получат другие имена, но какие именно, пока неизвестно.

Концепт ID. Space Vizzion – это электрический универсал (длина 4,96 м, ширина 1,9 м, высота 1,53 м, коэффициент сопротивления воздуха 0,24), в основе которого лежит электромобильная платформа MEB. Автомобиль обладает впечатляющим запасом хода – 700 км, однако у товарного варианта наверняка будет несколько вариантов автономности, равно и как силовых установок. Ожидается, что в базе новинка будет предлагаться с задним приводом и электродвигателем мощностью 204 л.с., а в топе – с двумя электродвигателями мощностью 302 л.с. и полным приводом.

Также ID. Space Vizzion примечателен просторным салоном. Внутри установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Вероятно, все эти атрибуты перейдут и товарной машине.

Ране OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen решил отказаться от одного из легендарных двигателей. Речь идет о моторе W12.