Названа дата выхода электрической замены Volkswagen Passat

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
1,5 т.
Названа дата выхода электрической замены Volkswagen Passat

Руководство компании Volkswagen подтвердило, что электрический концепт ID. Space Vizzion, представленный год назад, получит серийное воплощение. Машина отправится на конвейер в 2023 году, она станет заменой топливному VW Passat.

О запуске новой модели в своем Linkedin сообщил генеральный директор VW Ральф Брандштеттер, пишет Autoblog. Space Vizzion станет четвертой моделью серии ID после ID.3, ID.4 и ID. Buzz. К слову, первые две модели компании уже выпускает, а вот ID. Buzz стоит в очереди на конвейер и пока также находится в статусе концепта. Очевидно, что в серийном виде и ID. Buzz, и ID. Space Vizzion получат другие имена, но какие именно, пока неизвестно.

VW ID. Space Vizzion

Концепт ID. Space Vizzion – это электрический универсал (длина 4,96 м, ширина 1,9 м, высота 1,53 м, коэффициент сопротивления воздуха 0,24), в основе которого лежит электромобильная платформа MEB. Автомобиль обладает впечатляющим запасом хода – 700 км, однако у товарного варианта наверняка будет несколько вариантов автономности, равно и как силовых установок. Ожидается, что в базе новинка будет предлагаться с задним приводом и электродвигателем мощностью 204 л.с., а в топе – с двумя электродвигателями мощностью 302 л.с. и полным приводом.

VW ID. Space Vizzion
VW ID. Space Vizzion
VW ID. Space Vizzion

Также ID. Space Vizzion примечателен просторным салоном. Внутри установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Вероятно, все эти атрибуты перейдут и товарной машине.

VW ID. Space Vizzion
VW ID. Space Vizzion

Ране OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen решил отказаться от одного из легендарных двигателей. Речь идет о моторе W12.

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