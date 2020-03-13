Легендарное лондонское такси превратили в электрический фургон

Британская компания London Electric Vehicle Company (LEVC) дала имя своему первому электрическому фургону – VN5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Британская London Electric Vehicle Company была создана в 2017 году. Она стала правопреемником одного из старейших производителей такси – компании Carbodies, основанной в далеком 1919 году. На сегодняшний день владельцем LEVC является хорошо известный у нас в стране китайский холдинг Geely.

LEVC VN5 levc.com

В прошлом году британский производитель представил прототип коммерческого электрического фургона, созданного на базе знаменитого лондонского кэба – ТХ. Имя VN обозначает тип авто – вэн, а цифра 5 говорит о том, что объем багажногоотделения достигает 5 м3.

LEVC VN5 levc.com

Багажник VN5 позволяет разместить внутри две евро-паллеты, а грузоподъемность достигает 800 кг. Автомобиль имеет сдвижную широкую боковую дверь и распашные (60/40) задние двери, позволяющие легко загружать паллеты как сзади, так и сбоку.

LEVC VN5 levc.com

LEVC VN5 levc.com

Уникальная алюминиевая несущая структура кузова и кузовные панели из композитных материалов позволяют существенно повысить срок службы авто, а небольшой вес – сократить эксплуатационные расходы.

LEVC VN5 levc.com

Новинка построена на платформе такси TX и использует гибридный силовой агрегат eCity. Он состоит из тягового 110-киловаттного (150 л.с.) электромотора Siemens, литий-ионной батареи LG Chem емкостью 31 кВтч и 3-цилиндрового 1,5-литрового бензинового мотора Volvo, который выполняет функцию бензогенератора.

Знаменитое лондонское такси LEVC TX levc.com

Исключительно на электротяге VN5 может преодолеть до 102 км, а общий запас хода достигает 485 км. На зарядку от быстрой сети (50 кВт) требуется всего 30 минут.

LEVC VN5 levc.com

Производство новинки стартует в четвертом квартале нынешнего года на современном заводе компании в Великобритании. Планируется ежегодно выпускать до 20 тысяч таких фургонов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании наладили выпуск электрических фургонов в стиле ретро.

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