"Кладбище" новых электромобилей VW растёт с каждым днем. Видео

Ещё в ноябре прошлого года Volkswagen начал выпуск своей новой "революционной" модели – электромобиля ID.3. Однако поставки новинки ещё не начались – по вынужденной причине выпущенные экземпляры складируют под открытым небом.

Всё дело в том, что у нового VW ID.3 возникли проблемы, связанные с программным обеспечением. Изначально компания разработала для этого электрокара свою "цифровую платформу" с множеством интересных возможностей вроде обновлений "по воздуху", однако из-за спешки и ограниченного бюджета она оказалась некачественной (подсистемы не хотят работать друг с другом, поэтому езда на авто не представляется возможной в прямом смысле слова). Источник внутри концерна рассказал изданию Süddeutsche Zeitung, что из-за этого ситуация вокруг ID.3 сложилась катастрофическая, автомобиль ещё далёк до понятия готового продукта: по-сути, он представляет собой полуфабрикат – "железо" без необходимого электронного софта.

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Естественно, производитель не намерен поставлять VW ID.3 в таком виде, поэтому те, модели, что выходят с конвейера, собираются на большом складе под открытым небом недалеко от Лейпцига (федеральная земля Саксония) в ожидании "лучших времен". Недавно это "временное кладбище" попало в поле зрения очевидцев, и,судя по фото и видео, электрокаров там накопилось уже немало.

"Временное кладбище" новых VW ID.3

Каким образом решится проблема с новым электромобилем, пока сказать сложно. Сейчас VW ведет переговоры с Dimler (материнская компания Mercedes), чтобы тот помог коллегам по цеху поставить проект на ноги. При этом сейчас ситуация отягощается ещё и вспышкой коронавируса, из-за которой заморожены многие операционные процессы.

Тем не менее, VW надеется, что вскоре ему удастся реанимировать ID.3 и уже летом начать его поставки. Однако запланированную партию в 100 000 ед. до конца года концерн вряд ли успеет реализовать.

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Volkswagen постепенно решил отказываться от автомобилей с ГБО.

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