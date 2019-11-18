Электрофургон в ретростиле cможет проехать 320 км: фото и видео

Британский стартап Morris Commercial будет выпускать электрический фургон в стиле ретро

Как стало известно OBOZREVATEL, молодая британская компания Morris Commercial решила наладить производство электрических развозных фургонов. Вдохновение для своего детища дизайнеры компании черпали в образе популярного в 50-е годы прошлого века автомобиля Morris J-Type.

В Великобритании представили легкий электрический фургон Morris JE, созданный по мотивам Morris J-Type 50-х годов morris-commercial.com

С учетом того, что в Великобритании намерены существенно ужесточить контроль за вредными выбросами в городах, наиболее перспективным в ближайшее время станет легкий коммерческий транспорт на электротяге. Именно этим и руководствовались в компании Morris Commercial при организации производства новинки.

Morris JE morris-commercial.com

Модель JE создана на модульной платформе и оснащена литий-ионной батареей емкостью 60 кВт/ч. Полная зарядка от бытовой электросети занимает 8 часов, а при использования мощного зарядного устройства от 0 до 80% АКБ можно зарядить менее чем за 20 минут. Запас хода достигает 320 км.

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Morris JE morris-commercial.com

Для снижения веса кузов автомобиля сделан по каркасно-панельной технологии. На стальной трубчатый каркас крепятся панели из легкого и прочного углепластика. Грузоподъемность машины составляет 1 тонну, а объем грузового отсека достигает 5,5 м3.

Morris JE имеет вместительный грузовой отсек объемом 5,5 куб. м morris-commercial.com

Стоимость новинки стартует с отметки 60 тысяч фунтов (70 тыс. евро). Компания планирует выпускать 1000 электрических фургонов в год. Помимо базовой модели семейство пополнят пикап, микроавтобус и другие модификации на электротяге.

Morris JE morris-commercial.com

Помимо фургона Morris JE планируется выпускать и другие модификации, в том числе микроавтобус и пикап morris-commercial.com

Оригинальный Morris Commercial J-Type выпускался с 1949 по 1961 год, он разошелся тиражом 50 тысяч экземпляров. Благодаря простой и неприхотливой конструкции, J-Type пользовался большой популярностью у представителей малого бизнеса и различных государственных служб.

Оригинальный Morris Commercial J-Type выпускался с 1949 по 1961 год morris-commercial.com

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