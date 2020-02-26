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26 февраля • обновлено в 18:16
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Электрический соперник BMW X6 способен проехать 650 км. Фото

1.7т
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Премиальное подразделение Citroen под названием DS Automobiles, которое буквально только что представило большой седан DS 9, создало следующую новинку. На этот раз – электрический кроссовер.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый автомобиль DS Aero Sport Lounge выполнен в 5-метровом кузове купеобразного кроссовера. Этот сегмент очень популярен в мире премиальных моделей, где представлены BMW X6, Mercedes GLE Coupe и Audi Q8.

Обилие резких линий DS Aero Sport Lounge привлекает внимание

Обилие резких линий DS Aero Sport Lounge привлекает внимание

dsautomobiles.com

При этом новый кроссовер DS оснащен мощной электрической силовой установкой, которая выдает 670 л.с. На данный момент автомобиль носит статус прототипа. Который, тем не менее, отражает дальнейшее развитие дизайна новых моделей DS и демонстрирует технологический потенциал французских специалистов.

Низкий динамичный силуэт характеризует внешность DS Aero Sport Lounge

Низкий динамичный силуэт характеризует внешность DS Aero Sport Lounge

dsautomobiles.com

Но для достойного выступления в премиальном секторе купе-кроссовер французскому бренду действительно необходим. Разумеется, электромоторы также будут кстати. Видимо, компания изучит реакцию публики в ходе Женевского автосалона, который стартует в начале марта.

Кроссовер DS Aero Sport Lounge изучает развитие корпоративного стиля

Кроссовер DS Aero Sport Lounge изучает развитие корпоративного стиля

dsautomobiles.com

BMW X6 был первым серийным купеобразным кроссовером. Уже представлено третье поколение

BMW X6 был первым серийным купеобразным кроссовером. Уже представлено третье поколение

bmw.com

Кроме необычного яркого дизайна и мощной силовой установки, которая позволяет набирать 100 км/ч за 2,8 с, новый кроссовер способен преодолеть до 650 км на одном заряде батареи емкостью 100 кВтч.

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Сейчас самый большой кроссовер бренда – DS 7 Crossback

Сейчас самый большой кроссовер бренда – DS 7 Crossback

dsautomobiles.com

Самый маленький – DS 3 Crossback

Самый маленький – DS 3 Crossback

dsautomobiles.com

Напомним, OBOZREVATEL сообщал об очень экономичном кроссовере Citroen, который расходует менее 2 л/100 км.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Женевский автосалон DS Citroen электромобили кроссовер новые авто авто
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