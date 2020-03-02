Компания Renault представила концептуальный электрический кроссовер Morphoz, демонстрирующий будущее электрической мобильности.

Об этом сообщат пресс-служба компании. Электромобиль построен на новой модульной платформе альянса Renault-Nissan, получившей обозначение CMF-EV. Она будет использоваться для создания электромобилей разного размера и назначения.

Renault Morphoz media.renault.com

В частности, Morphoz представляет собой автомобиль-трансформер, который может менять свои размеры при необходимости. В городском режиме его длина составляет 4,4 м, а для путешествий он способен "вырасти" в длину до 4,8 м. Колесная база меняется от 2,73 до 2,93 м соответственно. Высота (1,55 м) и ширина (2 м) в обоих случаях остаются неизменными. Как это работает, можно увидеть в коротком видеоролике.

Для передвижений в городе мощность электромотора ограничена 100 кВт (136 л.с.), а питание ему поставляет батарея емкостью 40 кВтч. При переходе в "туристический" режим мощность мотора увеличивается до 160 кВт (218 л.с.), а за счет установки еще одного модуля батарей, суммарная емкость АКБ увеличивается до 90 кВтч. Запас хода в городской версии составляет 400 км, а с дополнительными батареями – до 700 км.

Renault Morphoz media.renault.com

Подзарядку можно осуществлять индукционно, причем не только на специально оборудованном паркинге, но и в движении по полосе с индукционной зарядкой. Напомним, что Renault недавно запустила проект INCIT-EV по созданию инфраструктуры индукционных зарядных систем обоих видов.

Просторный салон концепта снабжен поворотным передним пассажирским креслом, связью на основе технологии 5G, а также различными электронными девайсами, помогающими скоротать время в пути. Водителю предлагается либо управлять автомобилем самостоятельно, либо воспользоваться функцией автоплилота 3-го уровня.

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault показала новый недорогой электромобиль.

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