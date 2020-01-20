Что собой представляет самая старая модель Тесла: видео

Tesla Model S – и сегодня способный и вполне современный электромобиль. Это подтвержает и свежий видеообзор популярной модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, компания пока не планирует выводить на рынок преемника. Хотя в сеть и попали интересные намеки на Тесла Модел S второго поколения. В ближайшее время придется иметь дело с автомобилем прежней генерации.

Tesla Model S исполнилось 8 лет! tesla.com

Знаменитый электромобиль Tesla Model S существует с 2012 года. Восемь лет – достойный возраст для полноценного жизненного цикла машины, однако в ближайшее время автомобиль следующего поколения не появится. Что же собой представляет самая старая модель компании?

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Конечно, фактически первенцем был спорткар Tesla Roadster в 2008 году. Но тот абсолютно нишевый автомобиль был очень далек от того, что сегодня предлагает компания Тесла. Да и базировался он на Lotus Elise, что превращало машину скорее в электрический тюнинг, чем в самостоятельную модель.

Первым автомобилем компании был спорткар Tesla Roadster tesla.com

Model S же, благодаря многочисленным обновлениям, особенно в модификации Long Range, остается одним из наиболее достойных EV современности. Судите сами: мало кто из конкурентов может предложить 600 км запаса хода и разгон до 100 км/ч за 3,7 с. Кроме того, менее чем за 100 тыс. долларов (в США) к этому добавляются просторный салон и два практичных багажника, а также куча игр, доступ к YouTube и Netflix. Отличное предложение!

Как сообщал OBOZREVATEL:

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