Cамая большая зарядная станция Tesla открылась в Шанхае

В Китае начала работу крупнейшая в мире зарядная станция Tesla.

Об этом сообщает портал Engadget. В шанхайском торговом комплексе Jing’an International Center на одном из паркингов открылась станция, которая позволяет одновременно заряжать 72 электромобиля.

Это уже вторая подобная станция. В прошлом году в Калифорнии был открыт зарядный центр на 56 машин. Но если китайская площадка может похвастать количеством мест, то у американцев свой повод для гордости – их станция является самой мощной в мире. Дело в том, что в Шанхае используются терминалы Supercharger V2 мощностью до 150 кВт, а в американском Файербо применяются Supercharger V3, способные отдавать до 250 кВт.

Ранее компания поделилась информацией о своих успехах в минувшем году. Так, по данным портала Сleantechnica, Tesla изготовила 509737 электромобиля, что на 40% превышает показатели 2019 года. В течении года покупатели получили 499550 электрокаров марки, а бестселлером стала компактная модель Tesla Model 3 с результатом 358351 авто.

В нынешнем году Tesla намерена выйти на рынок Индии, которая станет 34 страной мира, где официально представлена продукция американского бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в полиции штата Нью-Йорк появился электрический кроссовер Tesla Model Y, а компания Fisker показала тизер электрического пикапа.