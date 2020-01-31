Битва титанов: три электромобиля будут сражаться за покупателей

Конкуренция среди производителей электромобилей выходит на новую ступень – в борьбу за кошельки покупателей вступает "тяжелая артиллерия" – пикапы.

Как стало известно OBOZREVATEL, в 2021 году на рынке дебютирует сразу два электрических пикапа от Tesla и Hummer, а еще один "грузовик" от молодой, но амбициозной компании Rivian ожидается уже в конце текущего года.

Tesla, Rivian и Hummer предложат покупателям электрические пикапы в 2020-2021 годах

Пикапы очень популярны на американском континенте – по данным портала statista.com продажи пикапов в США с 2015 по 2019 год выросли с 2,5 до 3,1 миллиона машин. Будущий год станет важной вехой в конкурентной борьбе между производителями в этом сегменте: GMC презентует электрический Hummer EV, Tesla начнет выпуск Cybertruck, а конкуренцию им составит Rivian R1T, дебют которого ожидается уже во второй половине нынешнего года.

В ближайший уик-енд в рамках самого популярного в США мероприятия – финала футбольной лиги SuperBowl 2020 – состоится презентация возрожденного бренда Hummer и его новой модели – электрического пикапа Hummer EV by GMC.

Под капотом этого монстра будет располагаться электромотор мощностью 1000 л.с. и крутящий момент на колесах составит 15592 Нм. Производитель обещает, что с таким "сердцем" автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды. Официальная премьера машины состоится 5 мая нынешнего года, а производство модели будет организовано на заводе Detroit-Hamtramck в Мичигане.

Hummer EV официально представят в мае нынешнего года media.gmc.com

Новинка составит конкуренцию другому электрическому пикапу, который также обещают представить в этом году – детищу калифорнийского старт-апа Rivian. Самая мощная версия пикапа Rivian R1T развивает мощность 764 л.с. (562 кВт), а крутящий момент двигателя достигает 1120 Нм. Крутящий момент на колесах имеет сопоставимую c Hummer величину 14000 Нм.

Rivian R1T будет предлагаться в трех версиях мощности от 408 до 764 л.с. rivian.com

Будут ли другие версии пикапа от GMC/Hummer, пока не известно, а вот что касается Rivian, то производитель официально объявил еще о двух менее мощных модификациях. Так, базовая модель получит 408-сильный (300 кВт) электромотор, который выдает 560 Нм крутящего момента и 7000 Нм на колеса. Второй вариант имеет в своем арсенале 710 л.с. (522 кВт) и 1120 Нм (14000 Нм на колесах). В зависимости от версии разгон от 0 до 100 км/ч занимает от 3 до 4,9 секунды.

Tesla пока не сообщает официальных данных о характеристиках своего Cybertruck, но обещает как минимум три модификации: с одним мотором и задним приводом, двумя моторами и полным приводом, а также тремя моторами и полным приводом. В компании пообещали, что трехмоторная топ-версия сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,9 секунды.

Tesla Cybertruck сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,9 с tesla.com

Теперь о пробеге. Например, Cybertruck в зависимости от модификации сможет преодолевать на одной зарядке АКБ от 402 до 805 км. У Rivian R1T заявленная дальность пробега – от 370 до 644 км. В General Motors пока не комментируют запас хода, но можно предположить, что он будет сопоставим с конкурентами.

Новости Новый электромобиль Tesla похвастал запасом хода в 1000 км

Еще одна тайна за семью печатями – цена Hummer. Поговаривают, что пикап будет стоить $90 тысяч, но это всего лишь слухи. А вот с ценами конкурентов ситуация более-менее понятная. За Cybertruck от Tesla придется заплатить $39900, $49900 или $69900 в зависимости от версии. Средняя 710-сильная модификация Rivian R1T обойдется в $69000, а цены на базовую и топ-версии станут известны ближе к концу года.

Пока тройка конкурентов в категории электрических пикапов выглядит именно так, но не за горами появление других игроков на рынке, например, электрической версии Ford F150, брутального Bollinger B2, перспективного Lordstown Endurance и безымянного пока "грузовика" от Karma.

Ford F-150 EV Prototype уже активно тестируется компанией media.ford.com

Bollinger B2 получит 614-сильный электромотор, а цена заявлена от $125000 bollingermotors.com

Lordstown Endurance обещают продавать по цене $52500 lordstownmotors.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Ford привлек большое внимание покупателей.

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