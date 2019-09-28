"Дорога в ад": блогер предостерег водителей об опасности в Украине

Украинский блогер и журналист Тим Златкин сообщил о препятствии, расположенном на трассе Киев-Харьков в Полтавской области.
На своей странице в Facebook он опубликовал фото электрического столба, установленного посреди проезжей части.
Снимок он сопроводил саркастичным стиxотворением:
"Запомни на веки и стар, и млад
Каждый водитель вбей в навигаторе:
Объездная Полтавы – дорога в ад!
Не суйся туда даже на тракторе!".
Златкин отметил, что данное фото реальное, он скопировал его у настоятеля Свято-Николаевского храма в Православной Церкви Украины Александра Дедюхина.
Сам Дедюхин ранее выложил пост в Facebook, в котором пожаловался на данное препятствие.
"Про состояние трассы Киев-Харьков в Полтаве не писал только ленивый, ну или тот, кто по ней никогда не ездил. Существует легенда, что она такая, ибо во время русско-шведской войны, в ней специально нарыли ям для устрашения шведов, да так и оставили, для сохранения исторической памяти. Сам я однажды на той дороге колесо оторвал. Сейчас вокруг Полтавы решили сделать объездную дорогу. Но столб оставили. Почти посередине. На всякий случай. Должны же быть у нас дорожные достопримечательности", – написал он в сети.
Интернет-пользователи, в частности автомобилисты, выразили свое возмущение под обеими постами.
Скриншот
facebook.com/akvilifer
Скриншот
facebook.com/strierej
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки напугал пассажиров экстрим-поездкой. Он превысил скорость и выехал на обочину.
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