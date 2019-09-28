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29 сентября • обновлено в 05:53
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"Дорога в ад": блогер предостерег водителей об опасности в Украине

2.7т Читать материал на украинском

Украинский блогер и журналист Тим Златкин сообщил о препятствии, расположенном на трассе Киев-Харьков в Полтавской области.

На своей странице в Facebook он опубликовал фото электрического столба, установленного посреди проезжей части.

Снимок он сопроводил саркастичным стиxотворением:

"Запомни на веки и стар, и млад

Каждый водитель вбей в навигаторе:

Объездная Полтавы – дорога в ад!

Не суйся туда даже на тракторе!".

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Златкин отметил, что данное фото реальное, он скопировал его у настоятеля Свято-Николаевского храма в Православной Церкви Украины Александра Дедюхина.

Сам Дедюхин ранее выложил пост в Facebook, в котором пожаловался на данное препятствие.

"Про состояние трассы Киев-Харьков в Полтаве не писал только ленивый, ну или тот, кто по ней никогда не ездил. Существует легенда, что она такая, ибо во время русско-шведской войны, в ней специально нарыли ям для устрашения шведов, да так и оставили, для сохранения исторической памяти. Сам я однажды на той дороге колесо оторвал. Сейчас вокруг Полтавы решили сделать объездную дорогу. Но столб оставили. Почти посередине. На всякий случай. Должны же быть у нас дорожные достопримечательности", – написал он в сети.

Интернет-пользователи, в частности автомобилисты, выразили свое возмущение под обеими постами.

Скриншот

Скриншот

facebook.com/akvilifer

Скриншот

Скриншот

facebook.com/strierej

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки напугал пассажиров экстрим-поездкой. Он превысил скорость и выехал на обочину.

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Персона
Тим Златкин
Место
Украина Полтава
Тег
авто
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