Skoda Kushaq, 7 лучших авто и фейерверки от Kia: главное за неделю

Презентация кроссовера Skoda Kushaq, список 7 лучших авто в Европе и яркое фейерверк-шоу от компании Kia – дайджест самых читаемых новостей минувшей недели.

Первая неделя наступившего года оказалась очень насыщенной событиями. И началась она с грустного события. Американский General Motors лишился очередного своего бренда. На этот раз печальная судьба Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Saturn и других марок, входивших в некогда могучий концерн, постигла австралийский Holden.

Электрификация – основной тренд автомобильной отрасли, а один из крупнейших автопроизводителей в мире –компания Toyota – неукоснительно ему следует. Об особенностях развития "зеленых" технологий японского концерна – в обзоре АвтоОбоза.

По итогам 2020 года в Украине зарегистрировали 85,5 тысяч новых автомобилей, что всего на 3% меньше, чем годом ранее. AutoOboz разобрался, какие модели привлекали наших автомобилистов больше всего и выяснил, сколько эти машины стоят.

Мы уже привыкли к тому, что кроссоверы – самый популярный тип машин на автомобильном рынке. Однако так было не всегда. AutoOboz вспоминал самые неудачные "городские внедорожники", которые не понравились покупателям.

Еще одним интересным событием стал дебют нового кроссовера от компании Skoda. Пока речь идет только об анонсе названия, но даже оно вызвало неоднозначную реакцию.

В южнокорейской компании Kia решили начать жизнь "с чистого листа", точнее, с нового логотипа, а, чтобы все это запомнили надолго, провели грандиозное шоу с фейерверками и даже установили рекорд Гиннесса по количеству используемых дронов.

В Европе подвели итоги года и определили семерку финалистов престижного конкурса "Автомобиль года". До 1 марта жюри предстоит нелегкий выбор – определить лучшего среди них.