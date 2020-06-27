Б/у авто из Германии и неправильная парковка – новости недели

Дешевые б/у авто из Германии, несколько ярких ДТП и киевский борец с неправильной парковкой – все самое важное и необычное за неделю от AutoOboz.

Уже как пару лет Германия активно избавляется от старых дизельных автомобилей, продавая их за границу – в основном, в страны Юго-Восточной и Восточной Европы. Однако из-за коронавируса сбыт этих машин сорвался и, как следствие, они стали терять в цене.

Молодая девушка попала в ДТП на Aston Martin Vanquish за $300 000 (8 000 000 грн). Виновница сбежала с места ДТП, но в машине остался 27-летний владелец транспортного средства.

Виновница ДТП сбежала с места происшествия, но оставила владельца ТС. Фото: carscoops.com

Недавно в окрестностях Праги произошла драматическая авария. Toyota Corolla нового поколения оказалась раздавленной ​​между двумя грузовиками, однако водитель и пассажир легковушки чудесным образом выжили.

Последствия ДТП. Фото: autosalon.tv

В Киеве на улице Генерала Геннадия Воробьева (Курской) неизвестный изуродовал автомобиль Skoda Fabia Combi из-за неправильной парковки. Транспортное средство подлежит ремонту, но получило серьезные повреждения.

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Легендарный ЛуАЗ-969 "Волынь" в свое время был популярным и востребованным автомобилем – его выпускали довольно долго, с 1966 по 2002 год. А что если бы производство культового внедорожника возобновили?

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

В Киеве увидели коллекционный Mercedes-Benz 540K. Раритетный автомобиль изготовлен в количестве менее 50 экземпляров. Сегодня такую машину можно купить только на аукционе, а цены доходят до $10 000 000.

В Киеве нашли довоенный Мерседес. Фото: autoconsulting.com.ua

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