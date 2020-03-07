Автомобили СССР, новый Renault Duster и Rolls-Royce с картофелем — новости недели

Старые автомобили СССР за новые украинские гривны, новый Renault Duster для бездорожья, Rolls-Royce на житомирском рынке и продажи авто в Украине – самое интересное и важное от AutoOboz.

Мало того, что автомобили в СССР были дефицитным товаром, так еще и стоили очень много. Интересно, как выглядит цена ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 Волга в современных гривнах? Мы все посчитали!

Бюджетный кроссовер Renault Duster превратился в настоящий внедорожник для глубокой грязи! Правда, есть нюанс, связанный с его проходимостью...

Внедорожный пакет для Renault Duster выделяется дополнительными элементами и пластиковыми деталями group.renault.com

Rolls-Royce Phantom идеально подходит для вечерних поездок в ресторан или длительных путешествий на большие расстояния. А еще в нем можно продавать картошку на рынке. Житомир, например, совсем не против.

Rolls-Royce Phantom на рынке topgir.com.ua

Февральский авторынок в Украине увеличился более чем на 20 процентов! Значит, наши автомобилисты активно покупают новые машины. А вы себе уже что-нибудь присмотрели?

В старом гараже может скрываться что угодно. Одежда, сломанная бытовая техника, ненужная посуда или коллекционный автомобиль за 100 000 долларов, о котором давным-давно забыли.

Corvette C2 (1963—1967) cars.com

Оказывается, ремонт разбитого автомобиля может привести к судебным разбирательствам. Особенно, если сам производитель недоволен проделанной работой. Вот, например, Ferrari очень разозлилась на владельца итальянского суперкара. Но почему?

Ferrari 456 GT купили после ДТП, поэтому многие детали пришлось восстанавливать autoevolution.com

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