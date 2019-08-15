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"Конфликт на 100 лет!" Жириновский набросился на Путина из-за Зеленского

1.2т Читать материал на украинском

Скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.

Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века. Наглыми угрозами он разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Скриншот видео

"Конфликт на весь ХХІ век! Пока 2019. В 2099 можно будет сказать, что, возможно, когда-то в ХХІІ веке можно будет добиться тишины. Поэтому разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!" – взорвался возмущениями Жириновский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею. Остальную часть Украины одиозный лидер ЛДПР пригрозил "утопить в крови" за противостояние агрессору на Донбассе.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Персоны
Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец жирик...уважуха...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сироткин Андрюха:"Молодец жирик...уважуха". Понятное дело: на Руси всегда юродивых ценили. В один прекрасный день кто-то и из Ваших почитателей напишет...
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