"Конфликт на 100 лет!" Жириновский набросился на Путина из-за Зеленского

Скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.
Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века. Наглыми угрозами он разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Жириновский
Скриншот видео
"Конфликт на весь ХХІ век! Пока 2019. В 2099 можно будет сказать, что, возможно, когда-то в ХХІІ веке можно будет добиться тишины. Поэтому разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!" – взорвался возмущениями Жириновский.
Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра. После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею. Остальную часть Украины одиозный лидер ЛДПР пригрозил "утопить в крови" за противостояние агрессору на Донбассе.
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